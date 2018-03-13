中國擬今年發射嫦娥四號 探月球另一面

（中央社台北13日電）中國大陸預計今年內展開嫦娥四號探月任務，目標在月球另一面著陸巡視，做為未來中國發射嫦娥五號、六號及2020年載人登月的實現基礎。

由於被地球潮汐鎖定，月球只能永遠以同一面朝向地球。科技日報報導，中國全國政協委員、中國航天科技集團五院黨委書記趙小津日前表示，若任務成功，嫦娥四號探測器將是人類首次在月球另一面軟著陸。

趙小津說，嫦娥四號任務將分兩次發射，計劃在上半年先往地月拉格朗日2點發射一顆中繼衛星。中繼衛星是實現嫦娥四號任務的前提，可以將嫦娥四號著陸器和巡視器獲取的科學數據傳回地球，並監控中繼衛星提供嫦娥四號著陸及月面工作。