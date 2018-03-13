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中央社

中國擬今年發射嫦娥四號 探月球另一面

中央社2018/03/13 12:06
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社台北13日電）中國大陸預計今年內展開嫦娥四號探月任務，目標在月球另一面著陸巡視，做為未來中國發射嫦娥五號、六號及2020年載人登月的實現基礎。

由於被地球潮汐鎖定，月球只能永遠以同一面朝向地球。科技日報報導，中國全國政協委員、中國航天科技集團五院黨委書記趙小津日前表示，若任務成功，嫦娥四號探測器將是人類首次在月球另一面軟著陸。

趙小津說，嫦娥四號任務將分兩次發射，計劃在上半年先往地月拉格朗日2點發射一顆中繼衛星。中繼衛星是實現嫦娥四號任務的前提，可以將嫦娥四號著陸器和巡視器獲取的科學數據傳回地球，並監控中繼衛星提供嫦娥四號著陸及月面工作。

中繼衛星完成在軌測試後，中國大陸計劃在下半年發射嫦娥四號，讓它降落在月球南極附近的艾特肯盆地。

中國航天專家龐之浩表示，如果嫦娥四號此行能確定月球兩極是否有水和其他資源，不僅能作為月球基地選址的重要參考，也有助於把月球作為跳板進行載人火星探測。

報導說，嫦娥四號任務若成功，下一步將發射嫦娥五號探測器，從月球採集2公斤月壤帶回地球；若嫦娥五號任務取得成功，嫦娥六號將展開新的探索。

趙小津表示，中國希望在2025年左右能開始月球基地的建設，2030年左右實現載人登月。（編輯：翟思嘉/周慧盈）1070313

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