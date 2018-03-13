影／陸軍黑鷹直升機迫降高雄　複式檢查後返回基地

隸屬於陸軍航空特戰指揮部的一架UH-60M黑鷹直升機，13日上午7時51分許，由台中新社起飛執行任務，9時14分左右，機組員發現異常警示燈亮起，為確保飛航安全，緊急迫降於高雄林園海軍陸戰隊靶場，人機平安。



▲黑鷹直升機迫降於高雄林園靶場內。（圖／記者郭俊暉攝 , 2018.03.13）

航空特戰指揮部表示，所屬602旅乙架UH-60M黒鷹直升機（機號923），今日上午由新社基地起飛執行任務期間，機組員發現警示燈亮，為確保飛行安全，機組員依標準作業程序，採預警性落地，於9時14分許，順利降落於高雄林園靶場人機平安。



▲陸軍航空特戰指揮部的一架黑鷹直升機迫降於高雄林園靶場，經全面複式檢查後，再次起飛。（圖／記者郭俊暉攝 , 2018.03.13）



▲黑鷹直升機迫降於高雄林園靶場內。（圖／記者宋德威攝 , 2018.03.13）

陸軍黑鷹直升機在105年1月25日也曾經因為金屬屑警告燈亮，飛行員基於安全考量，緊急迫降在台中市環中路附近的重劃區內；航特部表示，今天這起事件，單位獲報後，立即組成檢修小組前往現場協助處理，並完成全面複式檢查，已於11時49分許再次起飛，未來並將秉持以最高安全標準，持續各項飛行訓練。



▲黑鷹直升機迫降於高雄林園靶場內。（圖／記者陳佩琪攝 , 2018.03.13）