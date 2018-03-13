李毓芬情斷柯震東　腳踩室內拖鞋約宋米秦邋遢逛街

藝人李毓芬原屬女團Dream Girls成員，不過團體在2015年時鬧內鬨，雖然沒有正式解散，不過短期內應該不會有同台的機會。團體中桃花最旺的李毓芬，和柯震東感情糾葛3年，由於李毓芬無法融入柯震東複雜的交友圈，李毓芬氣得提出分手，沒想到柯震東秒答應，去年12月兩人關係畫下句點。

根據《蘋果日報》報導，李毓芬約宋米秦吃飯，倆人看起來心情不錯，不過李毓芬的穿著邋遢，宅男女神形象瞬間消失；李毓芬下半身搭垂墜感長裙，不時露出纖細美腿，不過她腳上的桃紅色拖鞋非常搶眼，好像家用室內拖，很難讓人不注意。

其實Dream Girls2015年鬧出不和，宋米秦直指經紀人排擠她跟李毓芬，才會導致三人面臨分開命運，不久她轉投其他公司；而郭雪芙則跟隨前經紀人腳步，目前多在大陸發展；現在李毓芬還在原經紀公司，最近都朝戲劇、電影方面發展，角色多變讓人看到她不同的一面；至於三人會不會合體，有知情人士透露，三人裂痕難修補，恐怕沒有機會了。



▲宋米秦（左起）、郭雪芙、李毓芬，三人在各自領域發展，短期內很難合體。（圖／翻攝 宋米秦、郭雪芙、李毓芬臉書, 2018.03.13）