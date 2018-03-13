NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈德商是一人公司？江啟臣要中市交代大榮中學醒獅隊高中職組第3名跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
娛樂

李毓芬情斷柯震東　腳踩室內拖鞋約宋米秦邋遢逛街

娛樂中心／綜合報導2018/03/13 13:12
▲女團Dream Girls 2015年爆出不合，未來恐怕沒有合體機會了。（圖／宏將多利安）
▲女團Dream Girls 2015年爆出不合，未來恐怕沒有合體機會了。（圖／宏將多利安）

藝人李毓芬原屬女團Dream Girls成員，不過團體在2015年時鬧內鬨，雖然沒有正式解散，不過短期內應該不會有同台的機會。團體中桃花最旺的李毓芬，和柯震東感情糾葛3年，由於李毓芬無法融入柯震東複雜的交友圈，李毓芬氣得提出分手，沒想到柯震東秒答應，去年12月兩人關係畫下句點。


▲柯震東（左）與李毓芬結束三年情。（圖／NOWnews資料照。）

根據《蘋果日報》報導，李毓芬約宋米秦吃飯，倆人看起來心情不錯，不過李毓芬的穿著邋遢，宅男女神形象瞬間消失；李毓芬下半身搭垂墜感長裙，不時露出纖細美腿，不過她腳上的桃紅色拖鞋非常搶眼，好像家用室內拖，很難讓人不注意。

其實Dream Girls2015年鬧出不和，宋米秦直指經紀人排擠她跟李毓芬，才會導致三人面臨分開命運，不久她轉投其他公司；而郭雪芙則跟隨前經紀人腳步，目前多在大陸發展；現在李毓芬還在原經紀公司，最近都朝戲劇、電影方面發展，角色多變讓人看到她不同的一面；至於三人會不會合體，有知情人士透露，三人裂痕難修補，恐怕沒有機會了。 


▲宋米秦（左起）、郭雪芙、李毓芬，三人在各自領域發展，短期內很難合體。（圖／翻攝 宋米秦、郭雪芙、李毓芬臉書, 2018.03.13）

關鍵字dream girls李毓芬宋米秦郭雪芙柯震東
女星不合8年　因前世比賽埋心結BIGBANG成員大聲入伍

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan