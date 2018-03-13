加總理致電川普 促永久豁免鋼鋁關稅

（中央社渥太華12日綜合外電報導）加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天從一家煉鋁廠打給美國總統川普，敦促讓加拿大永久豁免美國鋼鋁關稅。

川普上週對鋼鐵與鋁材進口製品課徵關稅，外界擔憂可能引發貿易戰，這是兩人自那之後首度對話。

法新社報導，根據兩人通話摘要，杜魯道「強調，維護（兩國）雙方受益的供應鏈，對邊界雙方的就業與企業來說至關重要」。

杜魯道視察魁北克省阿爾馬（Alma）一家煉鋁廠。他本週也將造訪3個加拿大鋼鐵城市安撫工人。

加拿大外交部在聲明中表示，外長方慧蘭（Chrystia Freeland）明後天將訪問華府，「推動加拿大致力保持貿易開放、公平與無壁壘的行動，以讓邊界雙邊的人民受惠」。