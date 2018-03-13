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中央社

最低工資法草案 年底可望出爐

中央社2018/03/13 12:10
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者蘇龍麒台北13日電）民進黨立委江永昌今天表示，勞動部最近回文告訴他，最低工資法草案年底就會送往行政院，如果沒送進行政院誰負責？勞動部長許銘春說，「我負責」。

立法院今天繼續進行施政總質詢，江永昌問到有關最低工資法立法，要等到什麼時候？

行政院長賴清德說，最低工資法立法是蔡總統的政見，不論是勞動部前部長林美珠、現任部長許銘春都積極推動。

他說，解決低薪問題，最低工資法是配套之一，但發展經濟也非常重要，因為只要投資機會多，工作機會就多，自然而然薪資就會提高，兩者並行不悖、不可偏廢。他表示，立法一直都沒有停頓過。

江永昌說，勞動部最近回文給他，表示最低工資法草案107年年底前勞動部會完成，並送行政院審查。

許銘春說，針對最低工資法立法，之前就召開過相關座談會，並蒐集各國最低工資審議的相關機制，也辦過5場公聽會，勞資雙方還有歧異。

江永昌追問，如果年底沒送進行政院，誰要負責？許銘春說，「我負責」。

江永昌說，最低工資法應考量最低生活費的維持，還是經濟果實的分享？許銘春說，兩個都要考量。

江永昌表示，根據他依照可支配所得的最低生活費，加上扶養比計算，每月最低基本工資要有新台幣2.98萬元，這樣的公式能否入法？

賴清德說，薪資成長後，最低生活費也會上升，對於公式立法，目前勞動部還在立法蒐集資料中，未來會納入考量。（編輯：張均懋）1070313

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