最低工資法草案 年底可望出爐

（中央社記者蘇龍麒台北13日電）民進黨立委江永昌今天表示，勞動部最近回文告訴他，最低工資法草案年底就會送往行政院，如果沒送進行政院誰負責？勞動部長許銘春說，「我負責」。

立法院今天繼續進行施政總質詢，江永昌問到有關最低工資法立法，要等到什麼時候？

行政院長賴清德說，最低工資法立法是蔡總統的政見，不論是勞動部前部長林美珠、現任部長許銘春都積極推動。

他說，解決低薪問題，最低工資法是配套之一，但發展經濟也非常重要，因為只要投資機會多，工作機會就多，自然而然薪資就會提高，兩者並行不悖、不可偏廢。他表示，立法一直都沒有停頓過。