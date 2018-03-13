1顆20元 後山幫西部促銷高麗菜

（中央社記者盧太城台東縣13日電）西部蔬菜盛產，台東縣農會今天採購雲林10噸高麗菜，其中3噸以每顆新台幣20元義賣，3小時搶購一空。

「抱歉，必須親自到場搶」，今天一大早，上百箱的高麗菜運至台東市新生路、南京路口的台東縣農會超市，超市主任蕭全軒電話接不停，許多親友打電話向他訂購高麗菜。

蕭全軒說，有人打電話訂一顆，有人要一箱，他全部予以婉拒，告訴親友，「我很忙，現場已經很多人搶購了」，只開放現場賣，不能電話訂購。

台東縣農會總幹事戴震東說，「互相幫忙」，西部高麗菜盛產，再者受到台北果菜市場連續休假影響，西部蔬果價錢下跌，農會彼此幫忙，台東產地的高麗菜尚未上市，因此幫忙買進雲林的高麗菜。