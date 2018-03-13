台南百年鴨母寮市場 多隱藏版美食

其實，在鴨母寮市場裡，不少攤販傳承2代至4代，更有從他處轉移到市場的百年老店，隱藏版美食更是少不了，有些是老饕級的食客才找得到。

鴨母寮市場的版圖，百年來出現不少變化，但不變的是許多攤販堅持在這個市場一代一代地傳承下去。一名年逾七旬的老婦在買魚時，就向中央社記者介紹殺魚的中年男子說，這是第2代，她以前是向殺魚男子的爸爸買魚。

（中央社記者張榮祥台南13日電）鴨母寮市場是台南知名的傳統市場，走過百年，不少攤販傳承2代至4代，市場中有不少隱藏版美食，多沒有店名，有些店名還是政府命名的。

一大早就在備料的林國欽，主要是販賣雞肉飯和當歸鴨，他的父親林津淩10多歲就到鴨母寮擺攤賣飯，再交接給林國欽，這一賣就是超過半世紀，卻沒有店名，直到民國99年獲選為名攤後，才由經濟部取名為「當歸鴨一號」，「食尚玩家」也曾到場做節目播出。

不過，對林國欽來說，有無電視節目播報，沒有多大的差別，媒體報導後只是讓他更忙而已；如今他和太太正準備交棒給兒子，就看兒子什麼時候接手。

「松村」煙燻滷味在台南也是大有名氣，擁有3家分店，其中一家還是設在新光三越新天地，但鮮有人知道這家知名滷味的總店就在鴨母寮市場。

在市場昏暗燈光下，78歲的老闆劉松村在一堆滷味後方記帳，所謂的總店，只是市場中一個小小的攤位，和分店的規模根本無法相比，也讓消費者大吃一驚。劉松村說，他已在市場擺攤約50年，傳統市場攤商哪有店名，民國80年代才以他的名字取名為「松村」。

另外，在網路掀起熱議的「骯髒麵」，也是鴨母寮的隱藏版美食，簡單的攤位和幾張桌子，就可讓饕客大快朵頤一番，還有人一定要每週吃一次才過癮；饕客說，這家麵攤以榨菜和肉燥出名。

只是自家麵被稱為「骯髒麵」，店家無法理解，自認因是採炭燒式煮麵，才會讓整碗麵外表有點黑，但絕對不髒。

台南市北區公所今天也在三德里活動中心舉辦慶祝鴨母寮市場百歲生日活動，請來市場中著名攤商擺設美食供人品嚐，活動中心坐滿了小朋友，區長李皇興說，當下逛傳統市場多是老一輩，他希望透過鴨母寮市場百年慶生，讓下一代知道傳統市場的魅力。（編輯：唐聲揚）1070313