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中央社

空污管制需會同經部 藍批霸王條款綠反駁

中央社2018/03/13 12:18
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者王承中、陳俊華台北13日電）立法院15日將排審空污法修正草案，國民黨團今天批評空污總量管制需「會同經濟部」是霸王條款。民進黨團表示，穩定供電對民生、產業很重要才會有「會同經濟部」條款。

立法院社會福利及衛生環境委員會15日將排審「空氣污染防制法（空污法）」修正草案。中國國民黨立法院黨團書記長李彥秀、立委王育敏上午在立法院召開「嚴審空污法，全民抗紅害」記者會，呼籲民進黨廣納各界聲音，為國人健康修出好法，別再蠻橫強渡關山。

王育敏表示，行政院提出的空污法修法版本根本是在打假球，空污法修法是要降低空污排放，但是行政院的版本卻打開天然氣的天花板，讓排放無上限，這是在解決空污嗎？也未提出任何限制國營事業排放量的措施。

王育敏說，政院版草案中明定環保署制定空污總量管制時，需「會同經濟部」，形同給經濟部享有否決權的「霸王條款」，環保署根本被削權、架空。

李彥秀表示，針對空污法修法，國民黨團提出「反對經濟部霸權燃燒天然氣無上限」、「國營排放逐年減量」、「空污基金專款專用」三大訴求。國民黨將努力統整出符合社會期待的黨團版本。

民進黨立法院黨團幹事長何欣純向中央社記者表示，穩定供電對民生、產業來講都很重要，在這個前提下，才會有「會同經濟部」的條款；若國民黨團不要火力發電、不要天然氣發電，現在又說要反核，「請問台灣要用什麼發電？」不能一邊批評，又拿不出對策。

何欣純說，政府積極推動能源轉型，但現階段還不夠穩定，要有策略性布局，願意降低火力發電，階段性只能用天然氣，未來綠能若可以補齊電力缺口，下階段就能降低火力、天然氣發電，要循序漸進，目標2025年達到非核家園。（編輯：溫貴香）1070313

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