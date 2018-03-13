影／房市要反轉了嗎？ 土銀董座：買賣方價格認知是關鍵

凌忠嫄指出，看房市景氣可從買賣方來看，目前買方有3大利多，包括一、屋簷雨遮不登記新制今年上路，因這部分不計價，對買方是較有利因素；二、目前國內利率沒調整，有很長時間都處於低利狀況，買房負擔沒有提高；三、軍公教加薪對民間加薪有帶動效果，對買方財力有部分提升，買方在買房會較有動力。

國內不動產授信龍頭台灣土地銀行今（13）日舉行新春記者會，針對國內房市景氣，董事長凌忠嫄認為，從整個買盤看來，投資較少，仍以自住需求為主，雖然屋簷雨遮不登記新制今年上路，加上低利、軍公教加薪帶動企業加薪等，均有利買方，這兩年賣方也有較大讓利，但買賣雙方價格的認知仍是關鍵點，預期今年土銀的土建融業務仍可穩定成長，年成長甚至可達1成，而房貸估可成長6.85%。

在賣方部分，凌忠嫄指出，就2016、2017年比較，賣方有較大幅度的讓利，也因為讓利，2017年房屋成交量有很大成長，年增8.4%，棟數達26.6萬棟，增加最多的是6都，其中新北市成長21%、台中市成長20%、台南成長17.8%、台北市成長9.1%、高雄市成長8.6%，6都房屋成交量這兩年都有大幅成長。

凌忠嫄表示，就整個買盤來看，投資較少，還是以自住需求為主，而且買賣雙方價格的認知仍是關鍵，如果買方認為在這些有利因素下，有能力有意願買房，賣方也願意讓一些利，對房市後市是有些幫助。

此外，在土建融部分，土銀指出，建商在賣完房子又開適度囤地，在讓利後，建商也適度從市場補回重劃土地，像是新北市板橋、土城、新店央北，重劃土地公告拍賣後，建商也大量介入，而去年6月建商大量購地後，土建融金額也從2400多億元，到年底增至2700億元，今年目前大約2760億元左右，而今年新店央北也標售10多筆土地，土銀也承作了很多，預估今年土建融可望維持穩定成長，預估至少有5%，甚至可達1成。

至於房貸部分，凌忠嫄說，土銀去年房貸做的還不錯，去年餘額8209億元，較2016年增加520億元，但因去年達標情況較高，今年若與預算數比，年成長目標約6.85%。