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A股強制退市規則來臨 首批立案或進司法程序公司當祭

鉅亨網2018/03/13 12:23
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滬深交易所日前發佈上市公司重大違法強制退市辦法徵求意見稿，被市場視為「史上最強的退市規則」。而有哪些公司可能成為退市新規下的首指強制退市業？投行人士指出，被證監會立案調查或進入司法程序的企業，最有可能觸發強制退市條件；此外，被市場質疑、屢教不改的公司也可能入列

《上海證券報》援引投行人士指出，司法判決與證監會行政處罰是判定上市公司是否重大違法的依據，因此，強制退市的「高危區」集中在證監會立案調查及因違規進入司法程序的上市公司。

據上證資訊統計，截至 3 月 12 日，滬深兩市共計約有 35 家公司處於被證監會立案調查狀態，其中滬市公司約 10 家。

投行人士表示，部分公司的違法違規事項被輿論聚焦，影響比較惡劣此類公司被強制退市的危險係數更高。如：ST 保千里 (600074-CN)、*ST 新億 (600145-CN)、祥源文化 (600576-CN) 及凱瑞德 (002072-CN)，它們都被證監會立案調查。

交易所表示，新規發佈後，如果證監會對這類違規行為作出行政處罰，交易所將根據查明的事實，依法啟動退市程序。

退市新規強化了滬深交易所實施強制退市的決策主體責任，以前調皮蛋的「壞孩子」再也不服管教。例如資本玩家鮮言控制 *ST 慧球 (600556-CN)

退市新規發佈後，滬深交易所可能對一些屢教不改、不能遵守「遊戲規則」的公司行使強制退市條款。

另外，通過年終突擊增利來「保殼」的殼公司，也可能是退市新規上路後首批被點名的公司例如 *ST 東數 (002248-CN)，該公司在 2015、2016 年連續 2 年虧損，2017 年前 3 季虧損 1.6 億元 (人民幣，下同)，但通過第 4 季轉讓子公司股權、部分債務豁免和政府補貼等手法，公司預計 2017 年度盈利 3700 多萬元，由此化解了暫停上市的危機。

對於通過突擊交易實現獲利的殼公司、「僵屍企業」，監管部門今後將繼續優化財務類退市指標，加大退市執行力度。

投行人士分析，觸發退市的情形，除了重大違法，還包括財務性指標、流動性指標、市值性指標等多類，這次退市規則改革先將重大違法行為納入強制退市範圍，後續再優化財務類等退市指標後，將形成更加嚴格的退市機制。

該人士指出，在重組審核收緊、監管層抑制炒殼、資訊披露監管強化的背景下，ST 公司、問題公司的資本運作空間被進一步壓縮，未來 A 股市場優勝劣汰的效應會更加顯著。

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