影／古道熱腸陳崇榮　組團濟弱不落人後

「以德會」由嘉義縣東石、六腳、朴子地區的部分善心人士組成，除了每月聚餐聯誼外，只要在鄰里間發現有急需救助的對象，都會將個案通報會裡的幹部，再由幹部實地了解個案的實況後，1萬、2萬，也曾5萬分批給予，讓弱勢者得到些許經濟上的暫時舒緩。

從3、5酒友相聚，到成立團體在每年中秋時節，透過鄉公所做點濟助弱貧的好事，延展到現在，除了仍然循往例捐助白米給公所轉發外，每個月幾乎都「湊錢」，做個2、3件急難救助的個案，讓貧弱者能夠得到一點點經濟上的舒解。「以德會」雖未經政府立案，但善心却已在集聚中。

現任會長陳崇榮在東石鄉經營紅龍海釣場，原係嘉義縣議會前議長的助理，擔任議長助理期間，從不知如何推辭的協助議長處理選民服務的案件；10個月前接任「以德會」會長，因為古道熱腸，將慈善的會務行動發揚光大，招兵買馬的廣邀英雄豪傑，目前已聚約200餘位會員與顧問的善力量，將到政府機關正式立案，形成組織。

經陳崇榮的熱情邀請，參與「以德會」的成員，多來自藍領，且並非每一位的經濟狀況都很好，但一定都有一顆樂善助人的熱情，每每有案件時，即使口袋空空，也有請會長先墊，領錢時再歸還，也有在小吃部上班的女孩，從以往每年一次，到偶而為之，自從陳崇榮擔任會長後的10個月內，已經濟助2、30件，平均每個月幾乎都有2到3件，陳崇榮說，這都是大家的愛心。

陳崇榮表示，其實會員們賺的都是辛苦錢，只是大家都有一顆助人的熱心，所以對每一筆善款都要特別的珍惜與運用，讓每一筆善款都能發揮到最大的效果，未來希望透過大家的力量，一起再幫助更多需要幫助的人。



▲以德會捐助善款。（圖／以德會提供,資料相片)



▲以德會捐助善款。（圖／以德會提供,資料相片)



▲以德會捐助善款。（圖／以德會提供,資料相片)