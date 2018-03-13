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發票明年將可24小時兌獎　網路APP、超商都行

記者顏真真／台北報導2018/03/13 12:42
▲財政部規畫自2019年起實施網路APP兌獎，提供24小時兌獎服務，擴大4大超商為實體通路兌獎據點，包括連鎖商店、基層金融機構等約1萬2968處，方便民眾兌領，確保兌獎權益。（圖／NOWnews資料照）
▲財政部規畫自2019年起實施網路APP兌獎，提供24小時兌獎服務，擴大4大超商為實體通路兌獎據點，包括連鎖商店、基層金融機構等約1萬2968處，方便民眾兌領，確保兌獎權益。（圖／NOWnews資料照）

財政部長許虞哲明（14）日將赴立法院財委會進行業務報告，根據書面報告內容，財政部規畫明（2019）年起實施網路 APP 兌獎，提供24小時兌獎服務，並擴大4大超商為實體通路兌獎據點，包括連鎖商店、基層金融機構等約1萬2968處，方便民眾兌領，確保兌獎權益。 

財政部書面報告中指出，為持續健全稅制，建立優質賦稅環境，提升薪資所得計算合理性，落實司法院釋字第745號解釋意旨，財政部將依兼顧量能課稅及簡政便民等原則，就財政收入、租稅公平及稅務行政等面向，通盤檢討各項扣除額，預定今年6月底提出修正草案。 

此外，為加速推動行動支付，財政部今年1月12日訂定發布「小規模營業人導入行動支付適用租稅優惠作業規範」，鼓勵經營實體商店小規模營業人接受消費者使用行動支付裝置付款，自申請核准當季至明年12月31日，可由稅捐稽徵機關依行動支付業者提供銷售額資料按1%稅率查定課徵營業稅，免用統一發票，持續輔導營業人導入行動支付。 

財政部同時研擬「稅務違章案件減免處罰標準」修正草案，營利事業利用電子支付帳戶進行款項收付達一定比率者，給予營所稅減免處罰優惠，提升使用電子支付誘因。財政部亦將推動「台灣 Pay」QR Code 結合電子發票，便利民眾使用行動支付裝置存取雲端發票。

同時，財政部也將建構統一發票兌獎多元服務，規畫自明年度起實施網路APP兌獎，提供24小時兌獎服務，擴大4大超商為實體通路兌獎據點，包括連鎖商店、基層金融機構等約1萬2968處，方便民眾兌領，確保兌獎權益。 據了解，增開的兌換發票據點包括統一超、全家便利商店、萊爾富、OK便利商店等4大超商，還有美廉社、全聯，其中超商、美廉社、全聯對獎金額在1000元以下可兌領，其他金融機構沒有金額限制。
 

關鍵字統一發票電子發票超商財政部許虞哲電子支付行動支付
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