電動車新戰場：搶「釹」大戰上演

電動車特斯拉 Tesla (TSLA-US) 將其 Modle3 型長距離汽車馬達，從傳統的感應馬達換成使用釹的磁力馬達，增加了已經供應緊張的稀土金屬「釹」的壓力。這稀土金屬多年來一直因為最大生產者中國的出口禁令，而供給缺乏。

世界各國政府努力減少燃料動力汽車，及其排放的有害物質，提高了電動汽車和及用於製造的金屬 (如鋰和鈷) 的需求。鋰和鈷為電池的關鍵組成部份。

但是現在市場新焦點正放在另一金屬：釹 (neodymium) 身上。

一些汽車製造商，如特斯拉或豐田 Toyota (7203-JP)、Nissan 日產（7201-JP)、BMW、和吉利（0175-HK）已開始依賴釹金屬製的永磁電機，因為這種馬達比銅線圈的感應電機更輕、更堅固、且更高效。