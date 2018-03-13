NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈最低工資法草案　勞動部年底送案BIGBANG成員大聲入伍跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

紐交所預計今年IPO增多 陸企數量居冠

中央社2018/03/13 12:23
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者黃兆平紐約12日專電）美國那斯達克股市公司（Nasdaq）及紐約證券交易所（NYSE）競相爭取跨國企業掛牌上市。紐交所指出，中國是近年來上市新公司最大海外來源國，其次是拉丁美洲、加拿大與歐洲。

2016年全球企業首次公開募股（IPO）相當冷清，隨著經濟逐漸好轉，去年到美國兩大交易市場掛牌上市企業增多，26家企業申請在那斯達克掛牌上市，選擇紐交所上市的非美國公司有35家，其中9家是陸企，數量居各國之冠。

紐約證交所國際資本市場總監伊布拉欣（AlexIbrahim）在一場說明會透露，未來兩年計畫在紐交所上市的中國企業約有25至30家，行業橫跨科技、教育、消費等領域。

他說，迄今在紐交所上市的陸企有87家，包括大型國企、高科技和金融產業，相信2018年會有更多中國企業選擇紐交所。

伊布拉欣也提及，近幾年，越來越多外國企業來美上市募集資金，今年1月，即有5家非美國企業選擇在紐交所上市。而中國、拉丁美洲（尤其是巴西、阿根廷）、加拿大及歐洲等，是上市新企業最主要海外來源地。

另外，紐約證交所上市暨服務部門副總裁泰勒（Chris Taylor）表示，去年共有89家公司選在紐交所上市，募集資金達310億美元。紐交所目前有2300多家上市公司，總市值超過20兆美元。

泰勒強調，儘管英國、香港等交易市場積極爭取企業上市，但紐約資本市場仍然具有獨特之處，相對穩定、多元。相信紐交所依舊是各國企業募集資金最佳場域。台灣目前有台積電等5家企業選在紐交所掛牌交易，至於在那斯達克掛牌上市企業有南茂科技等7家。（編輯：陳惠珍）1070313

空污管制需會同經部 藍批霸...疑債務糾紛引殺機 男遭友人刺

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan