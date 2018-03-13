原能會：核一2機組再轉可能性不高

台電2月5日向原能會提出核二2號機起動申請，核二廠2號機98.5萬瓩如果加入供電，有望增加3%備轉容量率。原能會收到申請後，找內部人員及外部專家組審查團隊審查一個月，總計召開3次審查會議，確認有無程序、設備等需改進注意的地方，並到核電廠了解狀況，5日確認2號機符合再轉要求，等原能會15日到立法院完成專案報告程序後，台電就能開始再轉。

（中央社記者朱則瑋台北13日電）第二核能發電廠2號機再轉程序只剩立法院這一關，行政院原子能委員會今天表示，除核二2號機，核一1號機與2號機面臨沒燃料、將除役等情形，申請再轉可能性不高。

核三1號機、2號機及核二廠1號機目前已在運轉中，剩核一1號機、2號機處於停機狀態，原能會核能管制處副處長李綺思告訴中央社記者，以現有狀況看，核一2號機已沒有可燒的燃料與貯存的地方，不可能申請再轉；1號機雖符合申請再轉條件，但今年12月5日執照就到期，準備進入除役程序，再轉效益不高。

李綺思表示，核二2號機再轉案近期將到立法院專案報告，原能會除準備完整審查報告，原能會主任委員謝曉星也會報告，讓立法委員們能快速了解再轉案審查過程及內容。

原能會綜整員工及專家學者各項審查與視察結果，確認核二廠2號機現場狀態，包括核儀電設備、機械管路、核燃料、重要安全設備測試（偵測）試驗及現場設備配置、地震監測、起動規劃及品保作業與人員訓練、廠務管理及廠內輸配電鐵塔塔基、廠房輻射偵測作業、工作人員輻安管制作業等都符合再起動運轉要求。

另外，人員污染防範管制作業、輻射偵測儀器品質、監測區環境輻射監測、廢氣及廢水排放管制、機組大修輻安管制作業及廠外的環境輻射監測、廢棄物營運三級品保作業及廢料處理系統等，都符合再起動運轉要求。（編輯：李明宗）1070313