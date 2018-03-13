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中央社

前俄諜中神經毒劑 關於諾維喬克二三事

中央社2018/03/13 12:33
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社阿姆斯特丹12日綜合外電報導）英國首相梅伊今天表示，一名前俄羅斯雙面諜在英格蘭索爾茲伯里市（Salisbury）遭人企圖以致命化學武器「諾維喬克」（Novichok）毒殺，幕後黑手「很有可能」是俄羅斯。

以下是路透社整理的諾維喬克資料：

● 諾維喬克是1970到1980年代由前蘇聯首度研發出來，是一系列毒性很高的神經毒劑，化學成分與較常見的VX和沙林毒氣些微不同。

● 諾維喬克致命危險性據信是一般5到10倍，不過目前沒有已知發生的案例。莫斯科據信從未向設在海牙的「禁止化學武器組織」（Organization for theProhibition of Chemical Weapons）通報諾維喬克或製造成分。

● 美國化武專家史密森（Amy Smithson）說，諾維喬克是第4代毒氣，由農用化學品製成，使得侵略性武器製成過程，更容易隱藏於合法的化學業。

● 諾維喬克的研發與測試資訊於1990年代曝光後，美國懷疑當時的蘇聯在執行祕密武器計畫，加入「禁止化學武器組織」時，未通報所有庫存。

● 俄羅斯與美國曾有全球規模最大的化武計畫。俄羅斯去年完成摧毀向「禁止化學武器組織」通報的化武庫存。美國目前處於摧毀自身庫存的最後階段。

● 根據美國獨立機構「核子威脅倡議」（NuclearThreat Initiative）2014年報告，俄羅斯據信曾擁有數千公噸武器化的諾維喬克物類與前驅物。「核子威脅倡議」是無黨派組織，致力於降低大規模毀滅武器的威脅。

● 英國瑞丁大學（University of Reading）藥理學專家史蒂芬斯（Gary Stephens）說，諾維喬克「導致心跳變慢、呼吸道受限，進而造成窒息死亡」。他說：「這些化學物能夠研發出來，原因之一是成分沒有列在禁止清單上。」

● 根據1997年通過的「禁止化學武器公約」（Chemical Weapons Convention），禁止將任何化學物質武器化，而俄羅斯是簽署國之一。「禁止化學武器組織」明天在海牙召開3天會議時，將在閉門會議提出索爾茲伯里市的毒殺案。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1070313

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