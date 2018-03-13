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中央社

日本政府提民法修法 成年下修到18歲

中央社2018/03/13 12:30
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者黃名璽東京13日專電）日本政府內閣會議今天通過民法修正草案，將成年由現行20歲降到18歲，但即使未來修法通過，對喝酒、吸菸、賭博等限制，還是維持須年滿20歲，未隨修法放寬。

日本放送協會（NHK）報導，日本3年前修正公職選舉法，已將擁有投票權年齡從20歲降到18歲。

修正草案未來經送請國會審議修正通過後，民法成年年齡將從現行的20歲降到18歲。現行民法規定男性結婚年齡為18歲，女性為16歲，考量男女結婚年齡應一致，所以這次修法將把女性結婚年齡提高到18歲。

產經新聞日前報導，過去民法認為日本女性身心發展較早，所以結婚年齡較低，但目前日本女性持續升學比率很高，會在16到17歲結婚的人愈來愈少，所以不少人主張結婚年齡不應男女有別。

根據厚生勞動省的調查，2015年提出結婚申請書的女性約63萬人，其中16到17歲的女性只有1357人。

雖然未來民法成年年齡將下修到18歲，但現行須滿20歲才能做的事，仍有部分維持，例如喝酒、吸菸、賽馬及賽艇，未隨修法放寬到18歲。

不過，在取得有效期限10年的護照、選擇要擁有日本籍或外國籍的國籍選擇，及性別認同障礙者申請變更性別，未來只要滿18歲就可以。

另外，只要年滿18歲，就可以不需要親屬同意取得貸款或申辦信用卡。但有人憂心，此舉可能讓18、19歲的年輕人被引誘辦卡分期消費高額商品，造成消費糾紛。（編輯：尹俊傑）1070313

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