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桃園寄養家庭缺口大　受虐兒：何處是兒家？

記者李春台／桃園報導2018/03/13 14:54
▲受虐兒等待一個安全的家，桃園市社會局籲「打開家門，讓愛住進來」，希望社會伸援手。（圖／記者李春台攝 , 2018.3.13.）
▲受虐兒等待一個安全的家，桃園市社會局籲「打開家門，讓愛住進來」，希望社會伸援手。（圖／記者李春台攝 , 2018.3.13.）

桃園市自從開始寄養家庭的服務以來，已經有1100多位孩子受到照顧安置。雖然如此，目前等待一個安全安置處所的孩子，卻不斷的增加，造成寄養家庭的缺口不斷的擴大。今(13)日，桃園市社會局召開記者會喊出「打開家門，讓愛住進來」的口號，希望社會能夠伸出援手，一同加入寄養家庭的服務行列。

桃園市長鄭文燦致詞時指出，寄養家庭在台灣並不普及，桃園有500個需要寄養收容的孩子，目前的寄養家庭卻只有73個，目前收容的孩子只有90多位。所以今年期望能夠擴大招募寄養家庭。他說，寄養家庭孩子的表現，不論是在升學、技藝或是職場，其實都非常好！只要經過適當的家庭教育跟溝通，寄養家庭跟正常的家庭是一樣的。

鄭文燦強調，目前我們對寄養家庭要求的資格條件是：要年滿25歲到65歲之間，結婚滿兩年以上，有育兒的經驗，就可以成為合格的寄養家庭。我們對寄養家庭每個孩子的寄養服務費，從原本的1萬8000元，調整為2萬1000至2萬3000元。希望能夠招募到更多的寄養家庭，讓這個社會更充滿溫暖。事實上，寄養家庭的孩子，都非常的懂得感恩惜福，而且力求上進。我相信對社會而言也是個正面的力量。寄養家庭的爸爸、媽媽們，也可以做經驗的分享，我想他們發揮愛的精神，可以給我們的社會有更大的共鳴。

依據統計數據，桃園市去年(106)就有500多名需要安置的兒童，目前寄養家庭戶數卻嚴重不足。社會局期盼邀請有愛心、有能力的民眾一同加入寄養的行列。有意願的民眾可以洽詢桃園市政府社會局或是桃園家扶中心寄養組。

關鍵字桃園市社會局受虐兒寄養家庭
黃適超主持會議　發言像臨別感言寄養兒如己出　寄養媽媽療癒真偉大

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