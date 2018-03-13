桃園寄養家庭缺口大　受虐兒：何處是兒家？

桃園市自從開始寄養家庭的服務以來，已經有1100多位孩子受到照顧安置。雖然如此，目前等待一個安全安置處所的孩子，卻不斷的增加，造成寄養家庭的缺口不斷的擴大。今(13)日，桃園市社會局召開記者會喊出「打開家門，讓愛住進來」的口號，希望社會能夠伸出援手，一同加入寄養家庭的服務行列。

桃園市長鄭文燦致詞時指出，寄養家庭在台灣並不普及，桃園有500個需要寄養收容的孩子，目前的寄養家庭卻只有73個，目前收容的孩子只有90多位。所以今年期望能夠擴大招募寄養家庭。他說，寄養家庭孩子的表現，不論是在升學、技藝或是職場，其實都非常好！只要經過適當的家庭教育跟溝通，寄養家庭跟正常的家庭是一樣的。