LINE蝦皮壓境 王令麟：在地化打世界盃

東森集團總裁王令麟今天出席「東森購物2018新零售趨勢大會論壇」，他表示，近年零售產業巨變，影響產業範圍既廣又快，以科技引領的革新，從雲端跨入各國際市場，改變消費者與產業競爭，使得商品重組，社會巨變；他舉例臉書演算法的改變，動輒對行銷成本產生極大影響，因此台灣零售產業必需將眼光放遠與國際接軌，走向更大的市場。

（中央社記者江明晏台北13日電）面對LINE、臉書、蝦皮拍賣大軍壓境台灣，王令麟表示，東森會走不一樣的策略，加強會員在地化，並發揮本土產業優勢，強強結合一起打世界盃；東森購物目標5年後營收新台幣400億元。

LINE在台已發展媒體、購物，並將瞄準金融、電信等領域，面對LINE與臉書等大軍壓境，加上大陸電商挾著雄厚資本攻台。王令麟表示，東森集團將會走不一樣的策略，加強會員的在地化，發揮本土產業優勢，強強結合一起打世界盃。

東森購物日前取得香港販售美妝保養電商「草莓網」76%股權，瞄準跨境電商拓展包括中國大陸市場，銷售品牌美妝品及東森自營的保健食品等商品。

另一方面，也與日本保養品牌ASSURAN（日本亞朱蘭）合作，引進會員經營銷售制度與體驗行銷，深耕會員黏著度、增加線下互動與加強在地化。

王令麟舉例，草莓網只有100個員工，就賣進100個國家，年營業額2億美元，預估4月台灣的美妝保健產品就會上線，他也認為「走出國際，併購是最快的方式」，未來不排除在直銷、電商、供應商等產業繼續併購。

朝向在地化更扎實的方向，王令麟表示，未來將提升東森購物自有、獨家商品，目前比例約8%，5年後將達到40%，整體營收目標做到400億元。(編輯：陳永昌)1070313