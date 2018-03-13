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中央社

太陽花占立院無罪 高院：應受言論自由保障

中央社2018/03/13 12:35
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者蕭博文、王揚宇13日電）台灣高等法院今天表示，太陽花學運占領立院屬政治性言論，無明顯立即危險，應受言論自由保障，不具實質違法性，黃國昌等人也無煽惑犯罪主觀犯意，判決黃等22人無罪。

高院指出，黃國昌、林飛帆、陳為廷、魏揚、李惠仁等13人無罪確定。蔡丁貴等9人遭起訴可上訴第三審的聚眾妨害公務首謀等罪，但一二審都無罪，檢方只能在判決適用法令牴觸憲法、違背司法院解釋或違背判例時上訴。

時代力量籍立法委員黃國昌與林飛帆、陳為廷、蔡丁貴等22人，被控於民國103年太陽花學運期間占領立院，遭台北地檢署依煽惑他人犯罪等罪起訴。台北地院一審援引「公民不服從」概念，對全數被告做出無罪宣判。

高院發言人邱忠義說，檢察官只針對煽惑、集會遊行、侮辱公署及妨害公務部分起訴，沒有起訴占領立院的行為本身是否構成犯罪，所以沒有抵抗權、公民不服從等理論的問題。

邱忠義表示，全案起因於立院審議海峽兩岸服務貿易協議粗糙且有重大瑕疵，黃國昌等人認為立委未恪盡職守，選擇與立委議事最相關且對大眾生活影響最小的立院聚集表達訴求，並非漫無邊際流竄或刻意選擇大眾生活場所惹事生端。

高院新聞稿則指出，黃國昌等人為防止服貿協議草率通過，且當時實際上已無其他替代手段，因此號召群眾進入立院是最後的必要手段，屬於政治性言論，目的並非製造暴力、刻意妨害安寧，依司法院大法官會議第445號解釋，非屬明顯而立即危險，國家應保障此等言論，不具實質違法性，不能事後加諸刑罰。

合議庭也在新聞稿中呼籲，立委為民喉舌，若未能盡忠職守、誠實反映民意，本應接受人民最嚴厲的批判與反動，期盼有權者能傾聽民眾心聲，於政策制定之際，以促進人民福祉，慮及社會大眾權益為最高考量，減輕社會資源不必要的內耗。

針對陳抗中的警民推擠，合議庭認為，民眾是否妨害公務，應綜合現場情狀判斷，不是一與員警有肢體拉扯就構成犯罪，而綜觀案發情狀，即使民眾與員警互相推擠拉扯，但沒有激烈攻擊手段，也無刻意攻擊員警，警民還互相傳遞礦泉水，尚能彼此體諒，顯然沒有妨害公務的主觀犯意。

合議庭也認為，蔡丁貴等人拆下立院銜牌，意在表達對立院粗糙立法的不予苟同，吸引社會大眾關注此議題，屬政治性言論的象徵性方式，且未故意侵害他人人身，尚屬國家對言論自由最大限度維護範圍內，縱使使立法院難堪，政府機關也應容忍。

合議庭認為，檢察官無法證明黃國昌等22人犯罪，今天駁回上訴，維持無罪判決。（編輯：李亨山）1070313

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