NBA／大鬍子哈登回來了　火箭高飛升空戰績第一

火箭隊昨天輕鬆擊敗小牛隊晉級季後賽，今（13）日德州內戰第二回，再度遇上馬刺，主將「大鬍子」James Harden(哈登）終於歸位，單場拿下28分，並且第三節就拿下16分，終場火箭就以109:93擊敗馬刺。

James Harden表示：「我們還不夠好，所以我們必須出擊想辦法場場都打出佳績，不管怎樣都要把它當成季後賽來打，我們現在還剩下15場，也該認真去面對。」

火箭隊現在是西區戰績第一，也是全聯盟第一，戰績53勝14敗。

而前一場比賽James Harden因為左膝受傷休養，但火箭依舊痛宰小牛，就可看出整體實力多堅強。