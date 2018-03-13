NBA／大鬍子哈登回來了　火箭高飛升空戰績第一

火箭隊昨天輕鬆擊敗小牛隊晉級季後賽，今（13）日德州內戰第二回，再度遇上馬刺，主將「大鬍子」James Harden(哈登）終於歸位，單場拿下28分，並且第三節就拿下16分，終場火箭就以109:93擊敗馬刺。
James Harden表示：「我們還不夠好，所以我們必須出擊想辦法場場都打出佳績，不管怎樣都要把它當成季後賽來打，我們現在還剩下15場，也該認真去面對。」
火箭隊現在是西區戰績第一，也是全聯盟第一，戰績53勝14敗。
而前一場比賽James Harden因為左膝受傷休養，但火箭依舊痛宰小牛，就可看出整體實力多堅強。
這場比賽火箭開打稍嫌慢熱，但關鍵第三節剩下約8分鐘時，James Harden開始接管比賽，連得8分，並開啟一波16:4的攻勢，剩下約3.1秒時，火箭隊已經以82:57大幅領先。
第四節James Harden根本不用出賽，馬刺隊就已經追趕不上，總教練Mike D'Antoni表示：「我已經不清楚我們打出幾場比賽像這樣的成績，或許是8至10天，不過讓整體速度打出來是我們的優勢。」
馬刺隊缺少主將LaMarcus Aldridge出陣，Bryn Forbes、Derrick White各拿14分也無力回天。