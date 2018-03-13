Lyft好會賺 營收增速是Uber的2.75倍

不過儘管 Lyft 大幅增長，但 Uber 去年總營收仍高於其競爭對手。Uber 發言人表示，第 4 季營收為 22 億美元，較上一季度增長 11.8%，而 Lyft 2017 年的全年營收為 10 億美元。

總部位於舊金山的乘車共享公司 Lyft 周一 (12 日) 發布財報，其 2017 年第 4 季的收入成長比 Uber 快 2.75 倍。據公司發言人稱，第 4 季 Lyft 營收共增長了 168%。Uber 的營收增速則為 61%。

Uber 可能是市場老大，但 Lyft 賺錢的速度還是比 Uber 快一點。

Lyft 將其最近的成長歸因於有更多的城市和司機加入名冊中，並收緊行銷部門支出。

「我們最近在全國取得創紀錄的市場占有率，儘管大幅降低了銷售和行銷費用。」Lyft 首席財務官 Brian Roberts 在聲明中表示。

Uber 的 2017 年過得很艱困，包括數十起醜聞和高層主管輪替。Lyft 受益於此，把自己塑造成了一個更好、更友善的乘車共享公司，由競爭對手處吸引更多乘客。Lyft 的叫車數量比 2016 年增加了 130%，並首度在美國之外第一個城市多倫多推出服務。

像 Uber 一樣，Lyft 正準備在未來幾年內進行首次公開發行 (IPO)。它的董會新增了幾名有財務背景的新管理階層和成員，包括由特斯拉離職成為 Lyft 首席營運長的 Jon McNeill 和 Lyft 新的企業發展和投資者關係副總裁 Kristina Omari。

就 2018 年而言，Lyft 表示計畫繼續前行並削減銷售和行銷成本。該公司表示，預計今年第 1 季將連續 2 季實現年增 100% 的收入增長。它還希望每周為顧客提供超過 1000 萬次的乘坐體驗。

「我們仍然專注於推動可持續增長和投資。」Roberts 說，「2018 年將成為特殊增長和產業優化的一年。」