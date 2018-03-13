新北公車大躍進 運量倍數成長

（中央社記者王鴻國新北13日電）新北市交通局長王聲威今天表示，新北市升格7年多以來，已努力讓公車系統脫胎換骨，路線更密集與多樣化，服務更優質，運量也倍數成長，從每年1.3億人次成長至2.9億人次。

王聲威今天在市政會議提出「新北公車大躍進」專題報告，報告內容彙整公車服務在升格後於路線更密集與多樣化、提供更優質服務及業者投入等方面的努力成果，已讓新北市公共運輸市佔率由25.9%大幅提升至33.8%，成長居六都之冠。

王聲威表示，新北受地理、道路與交通特性等限制，須要創新、投資與執行力來突破各項的挑戰，除積極推動捷運建設及提升公車服務外，也廣設全國最多的YouBike站，以大幅提升公共運輸的市佔率。