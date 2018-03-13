影／自由車環台賽第三站　國際選手競速浪漫臺三線

國際自由車環台賽今（13）日進入第三站賽程，並由首度搭配「浪漫台三線」的精華區新竹縣竹北高鐵站區新竹縣長邱鏡淳、客委會副主委楊長鎮、苗栗縣副縣長鄧桂菊、國際自由車環台賽執行長李開志等人領騎鳴槍出發，全程158.3KM經新埔、關西、橫山、竹東、北埔、峨眉，途中有新竹縣政府安排6個鄉鎮公所以及9所國中、小，在各鄉鎮賽道上替所有參加比賽的選手加油打氣。

邱鏡淳以地主身分歡迎美國聯合赫斯隊、義大利尼伯隊、以色列隊、中華隊等30個國家、20支隊伍來到新竹縣沿著浪漫台三賽競速，由文化局邀請Mr.One Cajon在地樂團團長兼鼓手王萬沂、主唱林霱、吉他手柯宏昇以傳統又流行的客家音樂為賽事活動開唱。

開場舞由來自五峰清泉部落的五峰原少樂團熱情演出，傳承原民文化與認同，另一方面也呈現新竹縣之客家人堅毅、勤檢的「客家精神」與族群和諧共榮的氣氛，透過國際賽事的現場直播，把臺三線獨特的客家風情、人情及地理行銷至國際。



▲來自30個國家的選手在竹苗地區競速，領略在地客家風情。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.13）

楊長鎮信心滿滿的說今年環台賽最美、最有挑戰性的路線就是第三站新竹縣到台中石岡，全屬客家庄的風情，如詩如幻，也耽憂分心易生危險，他鼓勵選手專心競賽，比賽結束他再帶大家一遊浪漫台三線。

李開志表示今天第三站有海拔800公尺的最高點爬坡挑戰，也是全程最有看頭的且可能攸關勝負的分水嶺，感受到新竹縣是重要國際化的城市發展，把客家文化透過各種管道連接國際，相信一定成效卓越。

許多國家選手多是首次來台，對於賽程設計特別繞行客家聚落感到新鮮，不但與各國好手交流競逐，也體驗這裡好客之情，在春暖花開的季節尤其溫暖；有三屆登山王榮銜的我國好手馮俊凱也很高興有台三線的安排設計，在許多車友相傳中是不太好騎的路程，不過他有信心今年帶著後進們挑戰高峰，拿到最好成績。