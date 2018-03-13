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中央社

外資再買激3D感測股熱 穩懋康控強攻

中央社2018/03/13 12:57
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韓婷婷台北13日電）智慧手機、無人機、自動駕駛等新興科技應用發展，帶動3D感測需求，隨著類股經過1季修正打底，近來外資買盤回頭，激勵相關類股熱潮再起，穩懋、康控強勢表態。

外資回頭大買台股，3D感測族群再度成為盤面熱門族群，昨天受到外資調高目標價至新台幣400元而強勢亮燈漲停的穩懋，今天續強，早盤漲幅超過5%，盤中股價最高來到316元。帶動相關砷化鎵族群轉強，IET-KY早盤漲幅也一度逼近5%，聯亞、宏捷科漲幅超過1%，近來高檔不墜的全新維持在平盤上下震盪稍作休息。

由蘋果iPhone X掀起的一波3D感測熱潮，關鍵零組件VCSEL更成為市場寵兒，但由於技術門檻高，擁有量產能力的供應商仍相當有限，導致VCSEL出現供應吃緊的問題，進而影響Android陣營的跟進速度。不過，法人認為，2018年下半年看到Android陣營推出搭載3D感測模組手機的可能性極高。

展望2018年，TrendForce旗下拓墣產業研究院預估，全球智慧型手機3D感測滲透率將從2017年的2.1%成長至2018年的13.1%，蘋果仍將是主要的採用者。

外資認為，穩懋仍是砷化鎵台廠中受惠最大的3D感測元件廠，全新則可望成為新一階段的受惠者，能否趕上今年度新機是重要關鍵。

美系外資表示，砷化鎵大廠穩懋雖面臨農曆年後iPhone X的3D感測元件砍單，仍可望明顯受惠於RF射頻元件成長及整合元件製造廠（IDM）訂單委外趨勢，維持加碼評等，目標價調升至400元。

除了VCSEL元件廠外，去年靠著蘋果iPhone 8 plus和X的防水聲學元件翻身的康控-KY也積極在當紅的3D感測佈局，挾其在矽膠（silicone）材料的優勢，進軍3D感測鏡頭市場。

康控預計3月營收可望開始回溫，今年營運依舊看俏，在外資買盤回補帶動下，今天再度強勢漲停，連續飆出第2根停板，股價來到307元，重新站回300元關卡。（編輯：郭萍英）1070313

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