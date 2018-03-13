禁止體罰納教師聘約 教部：可努力

（中央社記者陳至中台北13日電）人本教育基金會今天召開記者會，呼籲將「禁止體罰」納入教師聘約，徹底終結校園內的體罰行為。教育部則回應，若社會各界有共識，便可從此方向來努力。

人本在台北舉辦記者會，執行長馮喬蘭表示，教育部從民國95年起，將禁止校園體罰納入教育基本法，但至今體罰仍沒有絕跡。

馮喬蘭表示，教育基本法修法十餘年來，校園體罰問題有下降，但仍沒有絕跡，近年來就發生教師飛踢學生胸口、呼巴掌、打腫小孩屁股等新聞事件。

她認為，教師的暴力行為不只是個人的失控，而是透過國家體制對兒少施暴，教育單位有絕對的責任，禁絕一切透過體制對兒童施加的暴力。