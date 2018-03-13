禁止體罰納教師聘約 教部：可努力

（中央社記者陳至中台北13日電）人本教育基金會今天召開記者會，呼籲將「禁止體罰」納入教師聘約，徹底終結校園內的體罰行為。教育部則回應，若社會各界有共識，便可從此方向來努力。
人本在台北舉辦記者會，執行長馮喬蘭表示，教育部從民國95年起，將禁止校園體罰納入教育基本法，但至今體罰仍沒有絕跡。
馮喬蘭表示，教育基本法修法十餘年來，校園體罰問題有下降，但仍沒有絕跡，近年來就發生教師飛踢學生胸口、呼巴掌、打腫小孩屁股等新聞事件。
她認為，教師的暴力行為不只是個人的失控，而是透過國家體制對兒少施暴，教育單位有絕對的責任，禁絕一切透過體制對兒童施加的暴力。
人本教育基金會建議將「禁止體罰」納入教師聘約，並在2年內徹底終結體罰，以落實聯合國兒童權利公約。
對此，教育部國民及學前教育署組長林良慶說，「教師法」第27條第2款提到，各級教師組織的基本任務包括「與各級機關協議教師聘約及聘約準則」，如果社會各界有共識，教師團體也沒有意見，「會從這部分來努力」。
林良慶也提到，「教師法」第14條明訂，體罰或霸凌學生，造成其身心嚴重侵害，可將教師解聘、停聘或不續聘，因此，現行已有罰則可以處置體罰學生的教師；至於是否要寫進聘約，則需進一步協商和尋求社會共識。（編輯：張芷瑄/梁君棣）1070313