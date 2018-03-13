台北市長選舉 徐永明：時力不排除推人選

（中央社記者范正祥台北13日電）時代力量立法院黨團總召徐永明今天表示，時力實在無法支持台北市長柯文哲的「兩岸一家親」，年底台北市長選舉，如果民主進步黨不提名，時力不排除推出人選，範圍不侷限於黨內。

徐永明上午與黨主席黃國昌共同出席黨團會議會後記者會，公布法官法修正草案。記者會結束前，有媒體詢問，台北市長選舉，民進黨如果沒有提名，時代力量是否不排除自提人選？很多人「勸進」黨籍立委林昶佐，黨內有無討論此事？

徐永明回應媒體提問時指出，如果民進黨不提名，時力的立場，「不排除推出我們的人選」。他強調：「這是經過決策會議討論的，林昶佐也在場。」