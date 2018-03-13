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中央社

台北市長選舉 徐永明：時力不排除推人選

中央社2018/03/13 12:59
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者范正祥台北13日電）時代力量立法院黨團總召徐永明今天表示，時力實在無法支持台北市長柯文哲的「兩岸一家親」，年底台北市長選舉，如果民主進步黨不提名，時力不排除推出人選，範圍不侷限於黨內。

徐永明上午與黨主席黃國昌共同出席黨團會議會後記者會，公布法官法修正草案。記者會結束前，有媒體詢問，台北市長選舉，民進黨如果沒有提名，時代力量是否不排除自提人選？很多人「勸進」黨籍立委林昶佐，黨內有無討論此事？

徐永明回應媒體提問時指出，如果民進黨不提名，時力的立場，「不排除推出我們的人選」。他強調：「這是經過決策會議討論的，林昶佐也在場。」

徐永明說，原因很簡單，因為時力實在無法支持台北市長柯文哲的「兩岸一家親」，以及柯文哲所謂雙城論壇的一些立場和做法。

徐永明強調，至於推出人選，是不是黨內？是不是「委員」？是不是林昶佐？還要更進一步的討論。因為時力希望，如果推出人選，還是希望這個人是能勝選、是能獲得多數台北市民支持的，「所以討論的範圍不會只是侷限於黨內」。

此外，徐永明也表示，「當然，林昶佐是台北市黨部主委，整個決策的方向基本上都會尊重他」，因為這還關係到台北市議員的選舉。(編輯：陳永昌)1070313

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