BIGBANG第四位成員入伍　大聲高喊：我會回來

南韓天團BIGBANG成員T.O.P.、GD、太陽相繼入伍，今（13）日輪到大聲，是團中第四位當兵成員。他約下午兩點抵達江原道華川郡第27師團部隊，看見外頭已站滿粉絲及媒體，大聲揮手並敬禮向大家致謝。

大聲今平頭造型亮相，身穿軍綠色外套現身江原道華川郡第27師團新兵教育隊，見到現場大批粉絲及媒體，他大聲喊著：「我會回來的。」而稍早YG娛樂社長梁鉉錫也在IG貼文，透露大聲堅持自己去軍隊，不需要特地接送，向他喊話：「保重身體，好去好回。」不少粉絲也表示，要他健康回來，會一直等著他。大聲預計2019年12月12日退伍。