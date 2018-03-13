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娛樂

BIGBANG第四位成員入伍　大聲高喊：我會回來

記者陳雅蘭／綜合報導2018/03/13 13:18
▲大聲（右）今入伍。（圖／IG、YONHAPNEWS , 2018.3.13）
▲大聲（右）今入伍。（圖／IG、YONHAPNEWS , 2018.3.13）

南韓天團BIGBANG成員T.O.P.、GD、太陽相繼入伍，今（13）日輪到大聲，是團中第四位當兵成員。他約下午兩點抵達江原道華川郡第27師團部隊，看見外頭已站滿粉絲及媒體，大聲揮手並敬禮向大家致謝。

大聲今平頭造型亮相，身穿軍綠色外套現身江原道華川郡第27師團新兵教育隊，見到現場大批粉絲及媒體，他大聲喊著：「我會回來的。」而稍早YG娛樂社長梁鉉錫也在IG貼文，透露大聲堅持自己去軍隊，不需要特地接送，向他喊話：「保重身體，好去好回。」不少粉絲也表示，要他健康回來，會一直等著他。大聲預計2019年12月12日退伍。


▲粉絲寫著「等你回來」歡送大聲。（圖／翻攝OSEN , 2018.3.13）

BIGBANG成員太陽上月升格人夫，昨就進入位在江原道鐵原的「青星部隊」展開阿兵哥生活，入伍前老婆閔孝琳也相隨送行，而他看到粉絲站一旁並舉著「等你回來」的手幅，更感動的下跪向大家行大禮暫別。

大聲是團中第四位入伍成員，早前五人也特別錄好新歌〈花路〉，特地選在今下午6點（台灣時間5點）公開，表示是送給粉絲的禮物。而團中老么勝利本來想跟大家一同入伍，礙於手上還有專輯要製作，等工作結束後，預計下半年也會高唱軍歌。

關鍵字bigbang大聲
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