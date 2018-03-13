安克入主聲博 美吾華集團包辦7席董事

（中央社記者韓婷婷台北13日電）聲博科技今日召開股東臨時會，美吾華集團旗下安克生醫正式入主，美吾華集團包辦全數7席董事及2席監察人，集團董事長李成家當選董事長，總經理由袁炎偉博士擔任。

為拚智慧醫療產業領頭羊，安克日前宣布入主聲博科技，持股將超過4成，成為單一最大法人股東。今天股東會全面改選董監事。由李成家當選董事長、陳寬墀當選副董事長、李伊俐、袁炎偉、姚仁志、李伊伶、黃智圓擔任董事；鄭建新、李邦曜擔任監察人。

李成家表示，安克生醫於智慧醫療影像診斷軟體上已有數項創新產品，至於聲博科技是全方位的超音波設備公司，成功研發製造的高端超音波替代探頭是全球唯一取得美國FDA上市許可及歐盟CE認證。安克生醫與聲博科技兩家公司從今以後將緊密合作，不僅是超音波軟硬體的整合，取得技術領先及競爭優勢，在國際展業上亦能互補，開創智慧醫療超音波產業新局。