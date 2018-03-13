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中央社

黨政機構改革 劉鶴：保障中共全面領導

中央社2018/03/13 13:06
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者張謙香港13日電）被視為中共領導人習近平的首席經濟智囊劉鶴今天在黨媒人民日報撰文，強調當前進行的黨政機構改革，是要保障中共的全面領導。

劉鶴現為中共中央政治局委員、中央財經領導小組辦公室主任。他發表題為「深化黨和國家機構改革是一場深刻變革」的文章，說明黨政機構改革的因由。

文章強調，要「充分認識推動這場深刻變革的歷史和現實必然性」，認識之一「是深化黨和國家機構改革是新時代堅持和發展中國特色社會主義的必然要求」。

認識之二是「深化黨和國家機構改革是加強黨的長期執政能力建設的必然要求。」

認識之三是「深化黨和國家機構改革是社會主義制度自我完善和發展的必然要求」。

認識之四是「深化黨和國家機構改革是實現『兩個一百年』奮鬥目標、建設社會主義現代化國家、實現中華民族偉大復興的必然要求。」

文章強調，中共領導是中國特色社會主義最本質的特徵，黨和國家機構職能體系是中共治國理政的重要保障，是確保黨始終總攬全域、協調各方的重要依託。

文章稱，當前一些領域，黨的機構設置和職能配置還不夠健全有力，保障黨的全面領導、推進全面從嚴治黨的體制機制有待完善。

文章說，這次深化黨和國家機構改革的舉措充分體現了習近平的重要要求，具有多重鮮明特徵，包括加強黨的全面領導是核心問題、改革範圍的全面性是突出特點、改革的深度具有革命性等。（編輯：楊昇儒）1070313

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