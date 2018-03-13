黨政機構改革 劉鶴：保障中共全面領導

（中央社記者張謙香港13日電）被視為中共領導人習近平的首席經濟智囊劉鶴今天在黨媒人民日報撰文，強調當前進行的黨政機構改革，是要保障中共的全面領導。

劉鶴現為中共中央政治局委員、中央財經領導小組辦公室主任。他發表題為「深化黨和國家機構改革是一場深刻變革」的文章，說明黨政機構改革的因由。

文章強調，要「充分認識推動這場深刻變革的歷史和現實必然性」，認識之一「是深化黨和國家機構改革是新時代堅持和發展中國特色社會主義的必然要求」。

認識之二是「深化黨和國家機構改革是加強黨的長期執政能力建設的必然要求。」