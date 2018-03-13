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中央社

殲20秀起飛急轉拉升 似否認動力不足

中央社2018/03/13 13:04
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北13日電）中國空軍殲20匿蹤戰鬥機在昨天新發布的宣傳片中，首度秀出起飛急轉拉升的動作，似乎想藉此否認外界指其動力不足一事。

中國空軍2月9日宣布，中國自主研製的新一代匿蹤戰鬥機殲20開始列裝空軍作戰部隊，向全面形成作戰能力邁出重要一步。

不過，外界質疑殲20目前配置的發動機推力不足，超音速戰鬥能力不如美國以及俄羅斯的隱形戰機。

港媒南華早報2月曾引述兩名獨立軍事消息人士稱，中國為列裝空軍作戰部隊拚命趕進度，為殲20裝了應急的發動機，意味它的戰力將嚴重受限，而受影響的不僅是機動性與燃油效率，還有超音速下的匿蹤程度。

報導指出，由於2015年的爆炸，意外曝露了中國為殲20量身訂做的渦扇15引擎，但關鍵問題並未解決，因此至今還在使用渦扇10B發動機。

渦扇10B推力為9左右，渦扇15則超過10。殲20若要發揮超音速巡航能力，就需要渦扇15這類發動機的加持。

中國空軍12日發布最新宣傳片「奮飛在春天」，在兩分鐘的短片中，披上最新低可視銀灰塗裝的殲20出現的幾個鏡頭，其中最受注目的就是殲20從機場跑道起飛後，機輪尚未收起，就迅速做出左側轉急拉升的動作。陸媒對此形容為「展示強悍性能」、「秀超強機動」。

不過在短片中，殲20並未出現其他飛行動作，反而是殲16戰鬥機頻頻秀出高難度動作。

影片發布後，殲20的動力問題再度引起大陸軍事迷爭論，許多人指從影片可看出，殲20的機動性仍明顯不如美國F22。

但有更多人認為，殲20在片中做出一個低速起飛爬升加側滾動作，無須借助高速滑跑的慣性進行突然躍升，顯示操控性非常好；而且從後方看不到明顯的發動機尾焰，證明發動機還不在大推力狀態，動力應能勝任超音速巡航。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1070313

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