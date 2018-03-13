川普擋博通併高通 恐仍是防中考量

川普禁止這個重量級交易，凸顯他要保護美國企業免受外國競爭的強烈意願。最近幾週，川普祭出包括關稅與一個鮮為人知的政府檢視小組等手段當武器，避免外國控制美國產業，且特別是要阻撓中國大陸在相關領域的崛起。

「紐約時報」報導，川普在總統命令裡說「可靠證據」使他相信，若總部在新加坡的博通（Broadcom）取得對高通（Qualcomm）的控制，就「可能有威脅損害美國國家安全的舉動」。若博通完成併購高通，將是史上最大的科技產業併購。

（中央社紐約12日綜合外電報導）美國總統川普今天以憂心國家安全為由，禁止博通公司1170億美元收購智慧手機晶片製造商高通公司。美媒認為，這傳達川普有意採特別措施推動日增的保護主義，尤其針對中國大陸。

川普聚焦許多這類科技產業的行動。儘管美國長久以來在科技業握有優勢，但現在面臨中國大陸的強力競爭。中國大陸政府砸重金，投資從半導體到無線網路、再到人工智能等所有產業。

透過近期這些舉措，白宮揭示他們視國家安全與掌握這些科技的優勢，有緊密關係。

川普上週批准全面且令各國棘手的鋼鋁關稅時，也引用國家安全這個理由。川普單獨點名中國大陸的鋼材是他決定祭關稅的重要因素，並表示中國大陸先轉一層透過他國，再將廉價金屬材料傾銷美國。

Alston & Bird法律事務所的中國企業諮詢負責人巴隆（Tony Balloon）說：「政府內部有一種看法，認為中國在經濟上不公平對待美國，這一舉動表明美方將採各種補救措施調整競爭環境，甚至中美經濟關係。」

專精國外投資事務的律師卡畢羅（John P.Kabealo）表示，川普在政府小組完成全部的調查前，就出手干預博通併高通，相當「不尋常」。

卡畢羅說：「這當然符合川普政府更積極地參與貿易和實施保護主義政策的意願，這絕對是比以往美國政府更積極的政策。」（譯者：陳亦偉/核稿：徐睿承）1070313