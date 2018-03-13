台中鐵路高架化新建5通勤站 10月完工

交通局長王義川表示，鐵路高架捷運化計畫，共規劃10座車站，並分為兩階段，第一階段舊有車站切換高架軌道，包括豐原、潭子、太原、台中及大慶站已於105年10月通車啟用，接續由交通部鐵工局展開大台中的都市縫合計畫。

交通局指出，台中市鐵路高架化完成第一階段通車後，去年3月開始啟動鐵路周邊14處地下道填平、17處平交道縫合及新闢平面道路工程，目前已有12處地下道恢復平面道路通行，剩餘的2處地下道也將在今年5月初以前陸續完成。

（中央社記者郝雪卿台中13日電）台中市鐵路高架化後，第一階段將舊有車站切換高架軌道，台中市交通局今天表示，第二階段將增建栗林、頭家厝、松竹、精武及五權等5座高架通勤站，預定10月完工。

王義川指出，目前向陽路、豐原2-1號道路、民生街、中山路三段356巷、潭子街、合作街、大新路、東山路、天祥街、力行路、自由路、美村路等12處地下道已恢復平面道路並開放通車，未完成的精武路及圓環東路2處地下道將分別於今年4月及5月完工。

同時，他說，第二階段將增建栗林、頭家厝、松竹、精武及五權等5座高架通勤站，正朝今年10月完工目標邁進。

配合台中鐵路高架化後，王義川表示，市府推動「大車站計畫」，以「共站分流」概念，整合火車站、公車、轉運站、輕軌捷運站等疏導站區交通，並打造立體廊道，使人車分流，自火車站往干城、舊建國市場，行人直接走陸橋，不用下到平面道路，除了解決站前交通壅塞問題，同時也串聯周邊文資，打造城市文化博物館群落。（編輯：梁君棣）1070313