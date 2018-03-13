台人在歐涉詐騙 外交部籲勿海外從事不法

（中央社記者侯姿瑩台北13日電）近來有多起台灣人在歐洲涉詐騙被捕，案件已進入司法調查程序。外交部今天呼籲，民眾赴海外務必遵守當地法律，不要從事非法或與簽證目的不符的活動。

外交部日前證實，有36名台灣人在斯洛維尼亞、61名在克羅埃西亞，因疑似涉及跨國電信詐騙案，於1月遭當地警方拘押。同時，另外還有40多名台灣人在波蘭涉電信詐騙被捕。

外交部歐洲司司長高安今天在外交部例行新聞說明會表示，有部分國人已回到台灣，其餘被捕的民眾繼續被羈押在這3國，接受進一步司法調查；相關駐外館處會持續維護國家尊嚴與確保國人權益。