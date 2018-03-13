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中央社

網路誘拍私密照 民團籲應羈押嫌犯

中央社2018/03/13 13:10
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者蘇龍麒台北13日電）民進黨立委李麗芬今天說，許多兒少性侵行為是透過網路進行，低額交保將使嫌犯易於湮滅證據、甚至恐嚇原被害人，希望法院不要低估嫌犯惡行。民團代表認為，應羈押嫌犯。

彰化地檢署一名莊姓女檢察官日前偵辦一起妨害性自主案件，向彰化地院陳姓法官聲請將被告羈押，不過在羈押庭上，法官裁定駁回羈押的聲請，莊姓檢察官指法官「頭腦不清楚」，陳姓法官要求檢察官道歉卻被拒絕。

陳姓法官認為，檢察官行為已觸犯刑法侮辱公署罪，2人發生口角，地院法警趕緊通報院檢雙方前來處理，兩邊經協調後，陳姓法官決定將此案函送給彰化地檢署偵辦。

李麗芬與台灣展翅協會、婦女救援基金會、台灣防暴聯盟、兒童福利聯盟、勵馨社會福利基金會等民間團體，上午在立法院召開記者會。

李麗芬說，彰化地院這起事件有個嚴肅的議題，網路發展後，很多兒少性侵行為是透過網路來進行的。

她說，法院應該正視網路誘騙少女私密影像的事件，往往導致被害人身心受創，甚至因而自殺的事件發生，希望法院裁定羈押時，除了要斟酌嫌犯涉案行為外，也考量網路科技易於複製、快速傳播、無法徹底刪除的特性，低額交保將使嫌犯易於湮滅證據，甚至再度犯案或對原被害人要脅恐嚇，重傷兒少身心發展，希望法院不要低估嫌犯惡行。

展翅協會秘書長陳逸玲說，網路誘拐的受害者人數都很多，多的甚至上百人，這類型的犯罪重複犯罪相當高，且誘拍私密照只是第一步，很多案例又約出見面、性侵，希望這類型的加害人是需要被羈押的。

台灣防暴聯盟秘書長廖書雯說，這起事件顯示出目前各界對於性別意識有重大差距，目前不是全面的司法人員都欠缺性別意識，部分司法人員有性別意識，但卻面對同儕或院檢對立。

她說，防暴聯盟想要呼籲的是，各界對於性別暴力的態度要拿出來，是不是應該要零容忍。

勵馨基金會指出，彰化地院駁回羈押聲請，裁定被告以新台幣數萬元就能交保，表示不以為然，因為被告交保會讓被害人陷入恐慌，被告也有重複犯行的機會，加上網路蒐集或散布性私密影像是新型態犯罪，偵查不易，且交保金額過低，對被告也難以產生牽制作用。（編輯：張均懋）1070313

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