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緩緩生活節關西周　東安古橋音樂會周六浪漫登場

記者常似虎／新竹縣報導2018/03/13 14:29
▲緩緩生活節關西周主推「鐵馬關西行」，民眾可以騎乘單車欣賞關西的田野好風光。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.13）
▲緩緩生活節關西周主推「鐵馬關西行」，民眾可以騎乘單車欣賞關西的田野好風光。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.13）

關西鎮是新竹縣浪漫台三線的大客廳，這個周末3/17、18緩緩生活節關西周主推「鐵馬關西行」，民眾可以騎乘單車欣賞關西的田野好風光，緩緩漫遊關西的鄉間小路，感受台三線的文化底蘊。


▲「東安古橋音樂會」將舞台搭設在百年歷史古蹟東安古橋下，以美聲揭開音樂會序曲。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.13）

新竹縣縣長邱鏡淳表示，緩緩生活節關西周活動，結合關西鎮各社區及在地團隊由下而上共同辦理，活動多元，包含租單車悠遊小鎮、東安古橋音樂會、東安古橋藝術市集、穿街走巷玩古蹟、在地藝文展、古蹟音樂會、南新木工輕旅行及石店子老街來作客等，串連關西古蹟群並安排深度導覽解說，帶領民眾認識、探尋台三線的在地文化特色。

文化局張宜真局長表示，「東安古橋音樂會」於3/17(六)15:00隆重登場，活動將舞台搭設在百年歷史古蹟東安古橋下，以美聲揭開音樂會序曲，特別邀請黃子軒&關西童謠、五峰原少樂團古調傳唱、米莎、黃瑋傑、謝銘祐+麵包車樂團現場演出，融合音樂、藝術、古蹟文化的精彩盛典呈現，帶給民眾豐富精彩的聽覺、視覺饗宴。


▲緩緩生活節以單車漫遊關西的鄉間小路，可以感受台三線的文化底蘊。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.13）

同時活動周邊辦理東安古橋藝術市集，共40個攤位，包含8個在地社區客家美食攤位-東安社區、南雄社區、東光社區、玉山社區、上林社區、錦山社區、北山社區、南和社區，結合浪漫、優雅地方創生的產業模式，展現新竹縣在地文創及台三線農村人文與產業能量，構築浪漫台三線。活動最後也將抽出<遊台三.送好禮>緩緩生活節手冊集章活動最大獎~1萬元禮卷，為今年度緩緩生活節劃下句點，詳情請至新竹縣政府文化局臉書粉絲專頁「竹縣go藝思」查詢。

關鍵字緩緩生活節關西鎮東安古橋
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