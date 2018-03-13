視寄養兒如己出　寄養媽媽療癒真偉大

受虐兒、家境清寒、父母入獄服刑或是雙亡，社會上需要寄養的孩子數量不斷攀升，但是願意投入寄養行列的家庭卻少之又少。桃園市社會局今天舉辦寄養家庭招募記者會，卻也意外讓兩位堅持以愛為家的寄養媽媽現身，讓她們的故事得以流傳周知。

已投入寄養服務13年的尹思賢女士，白天是位忙碌的社工，下班後則持續擔任寄養媽媽的角色。思賢媽媽媽回憶起照顧過的第一位寄養童小芬（化名），初到寄養家庭時難以和人親近，直到國三因為課業需要解惑才向思賢媽媽求助。最後小芬終於打開心防，將思賢媽媽視為自己的母親。思賢媽媽也一路陪伴，在小芬對於高中選讀科系趕到茫然的時候，思賢媽媽也給小芬最大的支持以及陪伴。在與媽媽充分討論之後，小芬順利考取護理師，完成自己的夢想。而當時與小芬一同在思賢媽媽家中安置的小梅（化名），大學畢業後也憑藉著設計的專業，在今年獲得世界性的設計比賽「紅點設計大獎」殊榮。同時也曾在104年發表專題，得到「苗栗十大伴手禮」設計獎項。姐妹倆的成就，讓思賢媽媽體認到「其實寄養的孩子其實就像是我們自己的孩子，他們也可能在人生的過程中遇見高潮和低谷，但我們願意陪他走這一段，我相信她們將來成為社會的棟梁之後，我們都會覺得之前的種種辛勞都不算白費！」