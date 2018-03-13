星展CEO：銀行業應向科技公司學習 向新創企業看齊

東南亞最大銀行的 CEO 周二表示，面對來自中國科技鉅子阿里巴巴 (BABA-US) 快速成長的金融服務引發的的激烈競爭，銀行業必須向科技公司學習。

星展集團 (D05-SG) CEO Piyush Gupta 指出，這意味著銀行業必須做一些事情：「接受」與它們一樣的技術，並將企業文化轉變為「向新創看齊」。

他說，「一方面，我們必須能夠接受這些科技公司所採用的技術，這並不難，因為科技是免費的，今天你去亞馬遜網站，你可以得到一切，公開的資訊源提供了一切。但你必須願意重新設計基礎科技，讓它像是科技公司。」