馬習會檔案是否全移交 府：應由前政府說明

總統府表示，據查，國家安全會議在西元2016年5月20日政權交接後，獲移交有關「馬習會（前總統馬英九與中國國家主席習近平2015年11月7日在新加坡會面）」專案檔案，主要內容涵括有專案大事節略、辦理期間行政協調記錄、「馬習會」當天會議紀錄及相關國內、外輿情簡報等4部分檔案在案。檔案記述期間自前行政院大陸委員會主任委員夏立言揭露2015年10月14日「夏張會」起到「馬習會」會談結束。

（中央社記者葉素萍、謝佳珍台北13日電）總統府今天說，是否有其他「馬習會」文件、紀錄應依檔案法等規定列檔並移交，應由前屆政府主責者與相關人員澄清說明；馬辦說，馬英九從政一向奉公守法，禁得起檢驗。

總統府說，當年專案執行是前屆政府執政期間，上述期間及前後是否有其他文件、紀錄應依檔案法等規定列入檔案並移交，應由前屆政府主責者與相關人員澄清說明。

馬英九辦公室發言人徐巧芯受訪表示，馬英九當時要求，一切透過兩岸官方機制，溝通磋商相關事宜，事前事後都向國會報告，一切公開透明。如果現在政府的黨政高層、國安人士認為有「密使」或不可告人的地方，請具名並具體提證據告知民眾哪個檔案沒移交。

自由時報報導，習近平透過修憲刪除國家主席任期限制，「習路線」對台灣影響將持續更長時間，但國安單位分析習近平過去與台灣打交道過程，對「馬習會」如何成形？雙方會前如何秘密接觸等最重要部分，相關檔案付之闕如，質疑馬英九政府有隱藏未留給下任政府。（編輯：張均懋/李明宗）1070313