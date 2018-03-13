德銀：3大理由看日元強還會更強 上看100

日元今年以來已上漲 5.9%，德銀表示，先前的市場大幅波動和貿易戰的風險，成為日元升值的重要催化劑，日元還會進一步走強，兌美元上看 100。

德銀外匯策略師 Mallika Sachdeva 指出，外匯市場的結構性趨勢通常背後都與資金流動有關，而且估值和政策重新定價相結合，其力道非常強大。”

Sachdeva 表示，有 3 種不同的結構性趨勢支撐日元兌美元走強，分別是： 最近資金流動的變化； 日本銀行貨幣政策的微妙變化； 依據德銀的估值模式 顯示，日元依舊便宜地令人難以置信。

資金流動的變化

Sachdeva 說，在資金流方面，從下圖來看，日本國際收支帳基本餘額發生了快速的改善，日元的表現開始落後。