NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈大榮中學醒獅隊高中職組第3名新北校園廣告人活動起跑跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

蘋果將收購Texture 盼增加線上收益

中央社2018/03/13 13:34
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社舊金山12日綜合外電報導）蘋果公司今天宣布，將收購數位雜誌訂閱服務商Texture。蘋果進一步表示，此舉除了拓展業務觸角，也能增加線上內容和服務收益。

法新社報導，製造iPhone的蘋果公司並未揭露收購Texture金額。

英國「衛報」（The Guardian）網站報導，Texture由Next Issue Media所有，是康泰納仕集團（Conde Nast）、赫斯特集團（Hearst）、梅雷迪思公司（Meredith）、羅傑斯媒體（Rogers Media）和國際投資公司KKR集團的合資公司。

Texture訂戶只要每月付10美元（約新台幣294元），就能無限瀏覽超過200本雜誌，像是富比世（Forbes）、君子（Esquire）、GQ、連線（Wired）、時人（People）、大西洋月刊（The Atlantic）和國家地理雜誌（National Geographic）等等。

蘋果網路軟體與服務資深副總裁克佑（Eddy Cue）聲明表示：「我們致力於自可靠來源獲取有品質的新聞內容，並讓雜誌繼續擁有美麗設計和吸引人的故事。」

Texture應用於2012年推出，這項產品於此前2年由一家合資事業創造。

Texture執行長洛林（John Loughlin）說：「我們無法想到更好的去處和未來。」

儘管蘋果在iPhone推出10年後依舊引人注目，但這間加州科技公司仍面臨是否能繼續成長的挑戰。（譯者：葉俐緯/核稿：徐睿承）1070313

投顧：美貿易戰疑慮暫歇 投...清大科教中心赴大馬交流 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan