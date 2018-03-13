中國國務院調整機構 新設退役軍人部受矚目

根據這項方案，中國國務院將新設「退役軍人事務部」。由於中共總書記習近平2015年9月閱兵公開宣示裁軍30萬人，加上之後推動的軍改方案及先前累積的問題，一度引發上萬名退伍老兵齊聚北京抗議，要求妥善安置，使這個新設部委成為方案中最受矚目的焦點。

至於一度受到台灣、香港、澳門及海外華人輿論注意的國台辦、港澳辦、國僑辦合併傳聞，並未被列入這項方案中；但後續是否被列為追加調整的範圍，則有待觀察

（中央社記者邱國強北京13日電）中國國務院今天公布「國務院機構改革方案」，其中最受矚目為新設「退役軍人事務部」；但銀監會、保監會合併卻未納入證監會，已引起大陸財經界議論。

此外，國土資源部、國家海洋局、國家測繪地理信息局將合併為「自然資源部」。日後，中國官方派往東海、南海等爭議海域巡邏的海監船，也將由國家海洋局改隸自然資源部。

至於原有的環保部，將再納入原屬國家發改委、國土資源部、水利部、農業部、國家海洋局等單位的相關業務，合併為規模更大的「生態環境部」，被認為是中共官方政策轉而重視環保的宣示。

而原有的文化部與國家旅遊局，將合併為「文化和旅遊部」；原國家衛生計生委員會，則將納入其它相關單位的職業安全等相關業務，擴大為「國家衛生健康委員會」；原國家安監總局也將納入相關單位的業務，擴大為「應急管理部」。

至於原本與中共中央紀律檢查委員會「一套班子、兩塊牌子」的監察部，則將與國家預防腐敗局併入新成立的「國家監察委員會」，位階將大幅提升而不再歸屬國務院。

基於上述調整，中國國務院的「組成部門」將調整為26個，分別是外交部、國防部、國家發改委、教育部、科技部、工信部、國家民族委、公安部、國家安全部、民政部、司法部、財政部、人社部、自然資源部、生態環境部、住建部、交通部、水利部、農業農村部、商務部、文化和旅遊部、國家衛生健康委員會、退役軍人事務部、應急管理部、中國人民銀行、審計署。

至於國務院直屬事業單位及直屬機構中，以銀監會、保監會合併為「中國銀行保險監督管理委員會」最受矚目。然而，這個新機構卻未納入證監會，使原有的「三監」只合併其中二監，已引起財經界議論。

此外，原國家工商總局、國家質檢總局、國家食藥監總局等3大單位，將合併為「國家市場監督管理總局」；而原國家新聞出版廣電總局則改制為「國家廣播電視總局」；原屬公安部出入境管理、邊防檢查等業務，則合併成立「國家移民管理局」。

至於原屬商務部、外交部旗下的對外援助業務，也將合併成立「國家國際發展合作署」，被認為是中國對外執行「一帶一路」策略及外援工作的統合性機構。（編輯：楊昇儒）1070313