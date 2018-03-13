NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈大榮中學醒獅隊高中職組第3名新北校園廣告人活動起跑跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

中國國務院調整機構 新設退役軍人部受矚目

中央社2018/03/13 13:37
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社記者邱國強北京13日電）中國國務院今天公布「國務院機構改革方案」，其中最受矚目為新設「退役軍人事務部」；但銀監會、保監會合併卻未納入證監會，已引起大陸財經界議論。

至於一度受到台灣、香港、澳門及海外華人輿論注意的國台辦、港澳辦、國僑辦合併傳聞，並未被列入這項方案中；但後續是否被列為追加調整的範圍，則有待觀察

中國13屆全國人民代表大會一次會議上午舉行第4次全體會議，中國國務院正式向大會提交這項方案供全國人大代表審議。

根據這項方案，中國國務院將新設「退役軍人事務部」。由於中共總書記習近平2015年9月閱兵公開宣示裁軍30萬人，加上之後推動的軍改方案及先前累積的問題，一度引發上萬名退伍老兵齊聚北京抗議，要求妥善安置，使這個新設部委成為方案中最受矚目的焦點。

此外，國土資源部、國家海洋局、國家測繪地理信息局將合併為「自然資源部」。日後，中國官方派往東海、南海等爭議海域巡邏的海監船，也將由國家海洋局改隸自然資源部。

至於原有的環保部，將再納入原屬國家發改委、國土資源部、水利部、農業部、國家海洋局等單位的相關業務，合併為規模更大的「生態環境部」，被認為是中共官方政策轉而重視環保的宣示。

而原有的文化部與國家旅遊局，將合併為「文化和旅遊部」；原國家衛生計生委員會，則將納入其它相關單位的職業安全等相關業務，擴大為「國家衛生健康委員會」；原國家安監總局也將納入相關單位的業務，擴大為「應急管理部」。

至於原本與中共中央紀律檢查委員會「一套班子、兩塊牌子」的監察部，則將與國家預防腐敗局併入新成立的「國家監察委員會」，位階將大幅提升而不再歸屬國務院。

基於上述調整，中國國務院的「組成部門」將調整為26個，分別是外交部、國防部、國家發改委、教育部、科技部、工信部、國家民族委、公安部、國家安全部、民政部、司法部、財政部、人社部、自然資源部、生態環境部、住建部、交通部、水利部、農業農村部、商務部、文化和旅遊部、國家衛生健康委員會、退役軍人事務部、應急管理部、中國人民銀行、審計署。

至於國務院直屬事業單位及直屬機構中，以銀監會、保監會合併為「中國銀行保險監督管理委員會」最受矚目。然而，這個新機構卻未納入證監會，使原有的「三監」只合併其中二監，已引起財經界議論。

此外，原國家工商總局、國家質檢總局、國家食藥監總局等3大單位，將合併為「國家市場監督管理總局」；而原國家新聞出版廣電總局則改制為「國家廣播電視總局」；原屬公安部出入境管理、邊防檢查等業務，則合併成立「國家移民管理局」。

至於原屬商務部、外交部旗下的對外援助業務，也將合併成立「國家國際發展合作署」，被認為是中國對外執行「一帶一路」策略及外援工作的統合性機構。（編輯：楊昇儒）1070313

清大科教中心赴大馬交流 ...眾院情委會結束查通俄 挨批...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan