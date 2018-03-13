驚爆馬習會機密未交接？洪孟楷酸抹黑因為馬維拉人氣回升

今(13)日傳出馬習會有機密文件尚未交接，國民黨發言人洪孟楷表示，特定媒體以頭版煞有其事報導「馬習會」文件未交接，民進黨已經執政快兩年，現在還在拉馬維拉來救援，還在炒作2015年發生的事，民進黨難道是現在才驚醒，原來自己是執政黨嗎？裝睡的人叫不醒，但如果是「裝醒的人一直睡」，也難怪乎過去兩年執政荒腔走板、百姓怨聲載道。

洪孟楷在臉書貼文表示，「馬習會」在全球媒體、民眾關注下，於新加坡公開舉行，也受到當時國會監督，更不可能有何機密檔案。如今老調重彈，除了想要對馬英九人格抹黑外，實在看不出有任何的營養。