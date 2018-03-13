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政治

驚爆馬習會機密未交接？洪孟楷酸抹黑因為馬維拉人氣回升

記者戴祺修／台北報導2018/03/13 13:49
▲今日傳出馬習會有機密文件未交接給蔡政府，國民黨發言人洪孟楷表示，出現抹黑是因為馬英九人氣回升 。（圖／NOWnews）
▲今日傳出馬習會有機密文件未交接給蔡政府，國民黨發言人洪孟楷表示，出現抹黑是因為馬英九人氣回升 。（圖／NOWnews）

今(13)日傳出馬習會有機密文件尚未交接，國民黨發言人洪孟楷表示，特定媒體以頭版煞有其事報導「馬習會」文件未交接，民進黨已經執政快兩年，現在還在拉馬維拉來救援，還在炒作2015年發生的事，民進黨難道是現在才驚醒，原來自己是執政黨嗎？裝睡的人叫不醒，但如果是「裝醒的人一直睡」，也難怪乎過去兩年執政荒腔走板、百姓怨聲載道。

洪孟楷在臉書貼文表示，「馬習會」在全球媒體、民眾關注下，於新加坡公開舉行，也受到當時國會監督，更不可能有何機密檔案。如今老調重彈，除了想要對馬英九人格抹黑外，實在看不出有任何的營養。

再者，洪孟楷指出，如果真有所謂的「機密檔案」，那民進黨政府不就自己承認過去兩年執政都在混！當時由民進黨派出的交接小組都是作秀，而過去兩年陸委會、國安單位是不是也都完全狀況外，否則怎麼會今日才如夢初醒，透過媒體指責前總統未完全移交，這些不是應該早就釐清了嗎？

洪孟楷批評，現在還能硬扯「馬習會」，只能說明兩件事，第一民進黨不知長進，到目前仍想不出為其施政不力解套的說詞，所以只能無限上綱「馬維拉」；第二就是馬英九人氣確實回溫，所以只能重啟過往對馬英九總總不實的抹黑。但台灣人民有權利要求這個停滯的政府，別再硬扯過去，給人一點可以想像的未來吧！

關鍵字洪孟楷馬英九馬習會馬維拉機密文件
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