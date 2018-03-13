眾院情委會結束查通俄 挨批受白宮施壓

他還說：「我們已從川普競選陣營成員和俄國人之間無數的秘密會議、對話及通聯中得到很多訊息，川普政府起初全盤否認。」

美國聯邦眾議院情報委員會民主黨龍頭希夫（AdamSchiff）在聲明中說：「我們委員會多數成員有段時間指出，他們面臨結束調查的龐大壓力，而這次是這個國會另一個悲劇里程碑，代表又再度屈服於行政部門。」

（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國聯邦眾議院情報委員會共和黨議員今天說，情委會已結束對俄國涉干預美國2016大選的調查，未發現川普競選陣營與俄國勾結的證據。民主黨議員批評結束調查是受到白宮施壓。

「多數委員不願意深入追查實情。」

共和黨占多數的眾院情委會從一開始就存在分歧，多月來陷入黨派角力，包括共和黨和民主黨各自公布與「通俄門」調查有關的備忘錄。

情委會共和黨籍主席努尼斯（Devin Nunes）力挺川普，設法將調查矛頭指向前總統歐巴馬政府，他和川普曾指控歐巴馬政府非法監控川普競選陣營。

努尼斯去年甚至有段時間因密訪白宮分享調查相關資料，被迫暫停參與調查。

路透社報導，情委會共和黨議員今天表示，他們認為俄國確實藉由在社群媒體上散布文宣和假消息，企圖影響美國大選，然而他們對於美國中央情報局（CIA）、國家安全局（NSA）及聯邦調查局（FBI）發現俄國企圖協助川普勝選的調查結果，提出質疑。

過去一年率領情委會調查的共和黨籍聯邦眾議員康納威（Mike Conaway）告訴路透社：「我們完成訪談階段，現在在草擬報告階段。」

法新社報導，這次公布的報告摘要，將焦點轉向民主黨。當中沒有提到川普大選對手希拉蕊‧柯林頓陣營2016年疑似遭遇俄國駭客攻擊，文件和通訊資料被竊曝光一事。反而稱反川普研究顯示俄國消息來源和希拉蕊陣營有關。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，不過康納威未說希拉蕊陣營和俄國勾結。

康納威否認結束調查是受到白宮施壓，反控民主黨企圖在期中選舉前拖延調查。即使眾院調查結束，參議院情報委員會仍會繼續調查通俄門。特別檢察官穆勒（Robert Mueller）的調查也尚未結束。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1070313