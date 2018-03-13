傳訪美後入府 陳菊重申還沒討論

(中央社記者王淑芬高雄13日電）媒體報導高雄市長陳菊結束訪美行程後可能就會接任總統府秘書長職務，她今天重申「還沒討論」，至於個人是否有主觀意願的問題，她說，「任何考量沒有個人問題」。

陳菊接受美國戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）到高市府拜訪時的邀請將到美國演講，行程訂在3月17日到26日。

媒體關心她是否在訪美之後就會點頭出任總統府秘書長職務。她今天出席市政會議之前受訪做上述表示。

她指出，何時或是要不要（接任），這部份還沒有討論，她說高雄市有很多要推動的市政工作。