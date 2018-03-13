NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈大榮中學醒獅隊高中職組第3名新北校園廣告人活動起跑跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

傳訪美後入府 陳菊重申還沒討論

中央社2018/03/13 13:40
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

(中央社記者王淑芬高雄13日電）媒體報導高雄市長陳菊結束訪美行程後可能就會接任總統府秘書長職務，她今天重申「還沒討論」，至於個人是否有主觀意願的問題，她說，「任何考量沒有個人問題」。

陳菊接受美國戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）到高市府拜訪時的邀請將到美國演講，行程訂在3月17日到26日。

媒體關心她是否在訪美之後就會點頭出任總統府秘書長職務。她今天出席市政會議之前受訪做上述表示。

她指出，何時或是要不要（接任），這部份還沒有討論，她說高雄市有很多要推動的市政工作。

媒體追問個人是否有主觀的意願，她說，「任何考量沒有個人問題」。

外界猜測陳菊如果出任總統府秘書長，代理市長職務可能由副市長許立明接任，不過許立明否認。

高雄市議會定期大會14日開幕，陳菊會在15、16日向議會做施政報告，17日請假赴美國。

高雄市議會國民黨團副總召黃紹庭今天告訴中央社記者，如果陳菊真的要出任總統府秘書長，棄高雄市民於不顧，應該要向議會做說明，不能因為高雄市議會民進黨席次過半就可以不尊重議會。

他說，人民選舉陳菊當市長，她理應向人民報告要離職的原因，否則也要向議會說清楚；畢竟陳菊曾公開表示，會在高雄市「做好、做滿」。（編輯：方沛清）1070313

眾院情委會結束查通俄 挨批...太陽花占立院無罪 民間司...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan