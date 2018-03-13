太陽花占立院無罪 民間司改會肯定

對於高院今天的判決結果，民間司改會發布新聞稿表示，法院及人民有共同維護憲法運作的義務；在反黑箱服貿上，人民已經做出抵抗，司法作為三權之一，對於違背民主憲政秩序的行政與立法權，更應挺身加以制衡，展現憲法意識於判決上。

司改會表示，本案一審的台北地方法院曾對此做出進步的判決，援引「公民不服從」的法理加以論述，肯認本案當事人所為非屬狹義的觸犯法律，而是針對違法違憲的國家行為，做出不服從的回應。

對於高院二審判決結果，民間司改會表示肯定，而整場反黑箱服貿運動應該視為「公民不服從」的意志展現，不僅只是用刑法加以處罰；對於日前眾多的抗爭案件，希望本案可以成為指標性判決，給予檢警系統一記當頭棒喝，不分行政、立法、司法，共同維護人民憲法上權利，尊重集會遊行、保障人民言論自由。（編輯：張芷瑄/唐聲揚）1070313