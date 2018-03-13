女大生透露「爸在開計程車」　講完卻後悔：早知道別講

女大生在網路平台「 Dcard 」發文表示，自己是家中獨生女，因爸媽較晚生她，她才快 20 歲爸媽都已近 60 歲。原本爸爸是公司經理、家中經濟不錯，且爸爸工作態度良好常受老闆誇讚，後來爸爸公司換了老闆，希望爸爸調到另家公司，之後又因爸爸年紀大希望他退休，隨後爸爸雖然被親戚邀請至大陸工作，卻因腰及肝不太好，前幾年沮喪打電話回台「跟媽媽說他恐怕做不下去了」，原本想再堅持幾個月，最後還是回台灣。

職業不分貴賤，各行各業都值得被尊重！一名女大生的爸爸因換老闆加上年紀大，退休後待業一年，靠自身努力考取導遊並開起計程車，卻要女大生別告訴朋友爸爸的職業。不過女大生不認為有什麼不可以講的，某次便向朋友透露爸爸的工作，卻換來朋友的冷嘲熱諷，讓女大生相當難過「早知道是不是就別講了」。

「爸爸告訴我，他老了、沒有公司想要他了，我聽了好難過」。女大生說，爸爸退休後休息了約一年，最後決定開計程車跟考導遊，但每當爸爸載她上學時，總叮囑她別向朋友說爸爸是開計程車的「他說他怕我覺得丟臉」，但女大生並不這麼想「因為爸爸是個有禮貌的人，我相信坐到他的車一定會很舒適。」

沒想到，上周女大生的朋友見她搭計程車赴約，一問之下得知女大生爸爸的職業，竟當場大笑，更質問她「妳一身貴氣怎麼可能你爸是開計程車的？少來了！」之後甚至還有人批評女大生不孝順，爸爸只是開計程車的還穿名牌、愛花錢，但女大生解釋自己並沒全身名牌「我跟大家一樣，就幾雙名牌鞋、幾件名牌外套、手機也不是蘋果、包包也不是專櫃的，我跟一般女孩一樣也會網購，怎麼滑滑網站就被講，還是當著我的面講。」

就連要出去玩時朋友也會刻意提到「那個 XXX 爸爸不是開計程車的嗎？如果叫他載就不會被亂坑了啦！」「你爸很誠實吧？會不會繞路啊哈哈哈」，讓女大生相當難過，強調不是每個計程車司機都愛繞路、騙錢，爸爸也很怕遇到自己不曉得的路，若多繞路就會扣錢給客人，更為透露爸爸工作感到後悔「早知道是不是就別講了。」

對此，許多網友看完紛紛留言「換朋友吧，這種朋友不值得交」、「朋友心態的問題」、「各行各業都值得被尊重，你很棒，這種朋友不要也罷，狗眼看人低的嘴臉看了就討厭」。也有不少網友回應「我爸也是開計程車的，以前是自己開公司，一開始其實不太能接受，但是後來想想其實每一份工作都是被需要的，沒有所謂高或低。」「我爸也是計程車司機！我不會覺得很丟臉，因為每次坐上車我總是覺得有自己包車的感覺」。