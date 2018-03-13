NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈新北校園廣告人活動起跑土銀今年衝5大業務　並盼再增資跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
鉅亨網

東京鯨停賣 比特幣利多氣氛浮現 分析師：言之過早

鉅亨網2018/03/13 13:56
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

消息傳出，一位具影響力的比特幣持有人目前已停賣比特幣，這為比特幣帶來利多氣氛。

東京律師、Mt. Gox 交易所的破產受托人小林信明是知名的比特幣「東京鯨」，根據上周報告，他售出超過 3.4 萬個比特幣，時價約 4 億美元以償還債權人。

Mt. Gox 交易所於 2014 年因失竊 85 萬個比特幣後宣布關閉並聲請破產，為了清算該交易所剩餘的 16.6 萬個比特幣 （以週一價格估算約 16 億美元），小林信明說他仍需要監管機關核准。

一些報導與推特用戶表示，下一回開庭要到今年 9 月。

BKCM 執行長 Brian Kelly 表示，「現在還懸而未解，但我們現在有六個月左右的時間處理。就東京鯨來說，這是一個供應問題，但同時也是市場情緒問題。」

Mt. Gox破產案的下一回庭期在今年9月18日，在此之前，小林信明無權出售剩餘的 16萬個比特幣。
Mt. Gox 破產案的下一回庭期在今年 9 月 18 日，在此之前，小林信明無權出售剩餘的 16.6 萬個比特幣。
什麼是比特幣鯨？

市場上大約有 40% 的比特幣是由 1000 人持有，由於這群玩家擁有的籌碼之多，除了喊水能結凍外，就像鯨魚般能在「幣」海中翻江倒海 ，把身旁的小魚玩弄於股掌。  

 

比特幣價格在本週短暫恢復。根據 CoinDesk 的比特幣價格指數，週一比特幣較上週五收盤上漲 6.96%，達 9885.22 美元高點，隨後下降至 9241.17 美元。

上週在監管單位加強檢視加密貨幣的交易後，比特幣跌破 10000 美元，兩天內跌幅近 18%。

自去年九月以來，為了償還債權人，小林信明已經代表該公司出售 35841 個比特幣和 34008 個比特幣現金，Kelly 表示，這波釋出的比特幣已造成近期的下行壓力。

「這已經自頂點下降 70%，但某階段賣家也都出盡了，看來市場已經試著走出谷底。」

雖然 Mt. Gox 的拋售似乎暫時停了，但比特幣還有其他的障礙要克服。

香港虛擬貨幣交易所幣安（Binance）疑似受到駭客攻擊，傳出暫停交易的消息，使人心惶惶; 美國證券交易所 （SEC）發表聲明，SEC 將擴大審查至加密貨幣交易所; 上週日本當局也傳出更多審視行動，增加投資者擔憂。

Doyle Capital Management 管理夥伴 Jack Tatar 表示，「這是目前衝擊比特幣的其中一個因素罷了。」一些 Cboe 比特幣期貨契約週三到期，這可能讓週一比特幣價格走跌。

Tatar 認為，Mt. Gox 已經衝擊到整個市場，但如果要評論「他們停賣後，比特幣價格會不會上漲」這還太早了。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字headline
〈土銀2018展望〉不動產...美國2月CPI今晚來襲 3...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan