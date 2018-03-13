東京鯨停賣 比特幣利多氣氛浮現 分析師：言之過早

Mt. Gox 交易所於 2014 年因失竊 85 萬個比特幣後宣布關閉並聲請破產，為了清算該交易所剩餘的 16.6 萬個比特幣 （以週一價格估算約 16 億美元），小林信明說他仍需要監管機關核准。

東京律師、Mt. Gox 交易所的破產受托人小林信明是知名的比特幣「東京鯨」，根據上周報告，他售出超過 3.4 萬個比特幣，時價約 4 億美元以償還債權人。

BKCM 執行長 Brian Kelly 表示，「現在還懸而未解，但我們現在有六個月左右的時間處理。就東京鯨來說，這是一個供應問題，但同時也是市場情緒問題。」

Mt. Gox 破產案的下一回庭期在今年 9 月 18 日，在此之前，小林信明無權出售剩餘的 16.6 萬個比特幣。

什麼是比特幣鯨？ 市場上大約有 40% 的比特幣是由 1000 人持有，由於這群玩家擁有的籌碼之多，除了喊水能結凍外，就像鯨魚般能在「幣」海中翻江倒海 ，把身旁的小魚玩弄於股掌。

比特幣價格在本週短暫恢復。根據 CoinDesk 的比特幣價格指數，週一比特幣較上週五收盤上漲 6.96%，達 9885.22 美元高點，隨後下降至 9241.17 美元。

上週在監管單位加強檢視加密貨幣的交易後，比特幣跌破 10000 美元，兩天內跌幅近 18%。

自去年九月以來，為了償還債權人，小林信明已經代表該公司出售 35841 個比特幣和 34008 個比特幣現金，Kelly 表示，這波釋出的比特幣已造成近期的下行壓力。

「這已經自頂點下降 70%，但某階段賣家也都出盡了，看來市場已經試著走出谷底。」

雖然 Mt. Gox 的拋售似乎暫時停了，但比特幣還有其他的障礙要克服。

香港虛擬貨幣交易所幣安（Binance）疑似受到駭客攻擊，傳出暫停交易的消息，使人心惶惶; 美國證券交易所 （SEC）發表聲明，SEC 將擴大審查至加密貨幣交易所; 上週日本當局也傳出更多審視行動，增加投資者擔憂。

Doyle Capital Management 管理夥伴 Jack Tatar 表示，「這是目前衝擊比特幣的其中一個因素罷了。」一些 Cboe 比特幣期貨契約週三到期，這可能讓週一比特幣價格走跌。

Tatar 認為，Mt. Gox 已經衝擊到整個市場，但如果要評論「他們停賣後，比特幣價格會不會上漲」這還太早了。