基隆海生館OT+BOT 麗寶集團接手機率大

但慶富去年爆發獵雷艦聯貸案違約，影響慶陽財務，未如期繳息，因此去年10月底土銀宣告慶陽聯貸案違約，且銀行團已決議不行使「融資介入權」，並依促參法規定，與慶陽進行後續解約流程。

慶富集團子公司「慶陽海洋企業股份有限公司」取得位於基隆市的「國立海洋科技博物館」OT+BOT案，由土地銀行擔任聯貸主辦行，高雄銀行、全國農業金庫、合作金庫商業銀行及新光銀行參與聯貸，共籌資新台幣9.5億元。

然而，今年2月22日，賴清德出席「前瞻基礎建設暨長期照顧業務座談會」時指示，將朝由銀行團承接或政府出資興建兩方向擇一，繼續興建基隆海生館。

為此，土銀日前邀集財政部促參司、教育部教育司、行政院公共工程委員會，以及有意接手興建經營的廠商開會，討論解決方案。據與會成員透露，按解約流程，海科館與慶陽解約後，需找估價顧問公司，將BOT案目前已興建完成的部分進行鑑價，日前已公開招標，預計本月底決標，鑑價大約要花3個月時間，原契約流程走完後，再與新廠商商討如何在既有架構下接續海生館興建經營。

據不具名的與會人士透露，土銀有徵詢包含南仁湖、麗寶集團等廠商的意願，但以麗寶集團接手的機會較高，因為麗寶集團是建商起家，也有自己經營台中月眉的麗寶樂園，興建與經營能力兼具，且跟土銀往來密切，因此土銀也較屬意由麗寶集團接手。

不過，會中麗寶集團也提及，若要接手海生館OT+BOT案，可否在原契約的架構上，另外爭取周邊區域整體開發的可能性，且原案簽約是在民國99年，至今已過8年，時空背景不同，相關契約內容部分已不適用，希望能進一步評估，因此細節仍待討論。（編輯：張均懋）1070313