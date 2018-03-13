得獎科普影片永不妥協 全國學校免費用

（中央社記者陳至中台北13日電）科技部今天宣布將獲得2017年電視金鐘獎的影片「永不妥協—實驗室的挑戰故事」，捐贈給全國各國中、高中及五專，學生可免費觀看，教師也可自由使用影片，製作教材、教案。

「永不妥協—實驗室的挑戰故事」由科技部補助、國家實驗研究院監製，東臺傳播股份有限公司製作，於2017年獲得電視金鐘獎「自然科學紀實節目獎」，共有10集，內容包括地震、天氣、生醫、網路資訊等領域。

科技部長陳良基今天致贈「永不妥協」影片公播版給教育部，並請教育部轉贈全國各國中、高中、五專，讓學生可以免費觀看影片。