得獎科普影片永不妥協 全國學校免費用

（中央社記者陳至中台北13日電）科技部今天宣布將獲得2017年電視金鐘獎的影片「永不妥協—實驗室的挑戰故事」，捐贈給全國各國中、高中及五專，學生可免費觀看，教師也可自由使用影片，製作教材、教案。
「永不妥協—實驗室的挑戰故事」由科技部補助、國家實驗研究院監製，東臺傳播股份有限公司製作，於2017年獲得電視金鐘獎「自然科學紀實節目獎」，共有10集，內容包括地震、天氣、生醫、網路資訊等領域。
科技部長陳良基今天致贈「永不妥協」影片公播版給教育部，並請教育部轉贈全國各國中、高中、五專，讓學生可以免費觀看影片。
陳良基表示，科學家在實驗室裡努力突破科學極限，要把這些片段紀錄下來，同樣也是費盡苦心。例如該如何表達胚胎研究、拍攝水下光譜儀等，拍攝過程本身就是一種突破。
陳良基表示，科技部過去補助許多科普影片的製作和播出，很多都得到金鐘獎，後續卻沒有好好應用。這次由國家研究院出資，壓製公播版光碟送給全國學校，希望能將影片的教育效果發揮到最大，讓學子瞭解科學家的堅忍不拔，科學的樂趣和突破的成就感，引導學生探究人生的意義。
陳良基過去曾擔任教育部次長，今天帶領一大批科技部官員到教育部捐贈影片，戲稱自己是「回娘家」。教育部原本安排由部長潘文忠親自受贈，但潘文忠臨時有要公，改由次長林騰蛟代表。
林騰蛟致詞時幽默地說，陳良基這次「回娘家」帶了大禮，出資壓製光碟免費送給全國學校。他代表受贈學校和教育單位，歡迎陳良基以後常常「回娘家」，帶來更多禮物。（編輯：張芷瑄/梁君棣）1070313